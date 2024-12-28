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日前《The Athletic》記者San Amick與Anthony Slater聯合報導指出，「沙加緬度國王球星De'Aaron Fox與球團商討未來時，拒絕了3年1.65億美元的提前續約。」在今根據《ESPN》記者Tim MacMahon在節目《Brain Windhorst & The Hoop Collective》中透露，「若Fox尋求離隊，洛杉磯湖人、休士頓火箭、聖安東尼奧馬刺與邁阿密熱火將是潛在買家。」記者Tim MacMahon指出，「隨著國王陷入5連敗，加速了球團與Fox討論未來的進度，據我了解Fox是經紀公司Klutch Sports旗下的客戶（與LeBron James、Anthony Davis同一間），傳出湖人將會是有利追求者。但熱火也是，因為Fox與熱火球星Bam Adebayo曾是大學戰友，使得熱火也是潛在下家之一。」Fox的5年1.65億美元合約將在2026年到期，本賽季薪資為3458萬美元，2025-26賽季為3910萬美元，Fox有權利在2025年休賽季與國王簽下最高4年2.29億美元的合約，若在2025賽季前入選最佳陣容，將有資格拿到一張5年3.45億美元的頂薪合約。目前國王內部可說是陷入一片混亂，除了不能取得頭牌球星Fox的延長續約，在今也炒掉帶領球隊終結季後賽荒的主帥MIke Brown，目前由助理教練Doug Christie暫代總教練一職。