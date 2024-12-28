台大國發所教授劉靜怡獲總統賴清德提名為大法官，但民進黨立委卻不願背書，51席綠委全投不同意票，槓上賴清德。劉靜怡過去就常在臉書針貶時政，也因此才會被綠委刷下，而網友也找出，劉靜怡曾擔任民進黨立委沈伯洋的論文口試委員，並提醒沈伯洋，會走上自我側翼化的道路。
沈伯洋是台大法律研究所碩士畢業，碩士論文題目是《犯罪中女性主體的形塑－個人與法律選擇》，指導教授是現已退休的台大法律系名譽教授李茂生。
沈伯洋在擔任立委前是台北大學犯罪學研究所副教授，2021年時曾與台灣人權促進會發聲明，認為警政署與地方警局透過群組，反而對基層同仁提出更多、更繁複、高頻率、高變動、多對象之協助抗疫工作要求，未能因疫情明確減少日常勤務與各種活動。呼籲立即停止未有法源說明、無防護設備、高相互感染風險的「汽機車口罩臨檢站」作為，內政部、警政署在給予員警清晰法源闡述、全套防護設備、充分公衛知識前，請停止此類自殺式的作為。
結果遭網友質疑，沈伯洋忍不住在臉書發表一篇抱怨文。劉靜怡也轉貼沈伯洋的文章，並說，「我從幾年前起就跟你講過（好幾次）了，你做這樣的『研究』會有被『側翼化』的命運，甚至會漸漸走上自我側翼化的道路而不自知。」
劉靜怡說，「如果你沒有充分的心理準備和因應方案，那我覺得也該算是你自己的錯……至少要趕快想清楚自己的學術定位吧？難道你也只是想當個花蝴蝶型的綜藝咖嗎？」
有趣的是，沈伯洋還留言，「謝謝老師，我一直都記得你兩年前對我的這個提點，現在真的感同身受...我會好好思考的，很謝謝老師對我這個冥頑不靈的學生那麼有耐心。」
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沈伯洋在擔任立委前是台北大學犯罪學研究所副教授，2021年時曾與台灣人權促進會發聲明，認為警政署與地方警局透過群組，反而對基層同仁提出更多、更繁複、高頻率、高變動、多對象之協助抗疫工作要求，未能因疫情明確減少日常勤務與各種活動。呼籲立即停止未有法源說明、無防護設備、高相互感染風險的「汽機車口罩臨檢站」作為，內政部、警政署在給予員警清晰法源闡述、全套防護設備、充分公衛知識前，請停止此類自殺式的作為。
結果遭網友質疑，沈伯洋忍不住在臉書發表一篇抱怨文。劉靜怡也轉貼沈伯洋的文章，並說，「我從幾年前起就跟你講過（好幾次）了，你做這樣的『研究』會有被『側翼化』的命運，甚至會漸漸走上自我側翼化的道路而不自知。」
劉靜怡說，「如果你沒有充分的心理準備和因應方案，那我覺得也該算是你自己的錯……至少要趕快想清楚自己的學術定位吧？難道你也只是想當個花蝴蝶型的綜藝咖嗎？」
有趣的是，沈伯洋還留言，「謝謝老師，我一直都記得你兩年前對我的這個提點，現在真的感同身受...我會好好思考的，很謝謝老師對我這個冥頑不靈的學生那麼有耐心。」