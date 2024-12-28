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公部門霸凌事件頻傳，立法院會昨日三讀通過《公益揭弊者保護法》，保障公部門、國營事業及受政府控制的事業、團體或機構揭弊者的權益。對此，民眾黨立委黃珊珊今（28）日表示，《公益揭弊者保護法》的通過，有助於提升社會對於揭發不當行為的保護與容忍度，保護那些揭發不正當行為的內部人員，使他們免受報復黃珊珊臉書發文指出，這對於長期呼籲保護吹哨者的社會運動來說，無疑是一次重要的勝利。但立法的過程也揭示了政府在保護揭發內部不當行為方面的遲緩。最近勞動部發生的長官霸凌事件，導致一名下屬悲劇性輕生，引起社會輿論後這件事才再次敲響警鐘，被社會關注。黃珊珊表示，過去執政黨召開司改國是會議並提出要設立《公益揭弊者保護法》的構想，距今已經過了7年，修法進度卻是零。許多先進國家已經相繼建立了完善的吹哨者保護法，建立吹哨者保護制度對於揭發腐敗、保護公共利益至關重要。黃珊珊提到，去年總統大選時期民眾黨即提出《公益揭弊者保護法》作為重要政見，該草案自2019年5月通過初審後，無論朝野立委的提案都未在委員會進行審議，這讓整個修法過程停滯不前。最終，昨天《公益揭弊者保護法》的通過，有助於提升社會對於揭發不當行為的保護與容忍度，保護那些揭發不正當行為的內部人員，使他們免受報復，面臨職位變動或被迫離職、甚至被訴訟的風險，這不僅是對社會公平正義的一次進步，也為那些曾經受到不公待遇的受害者及其家屬，帶來了更多希望。