季前看好千賀滉大爭奪賽揚獎！MLB美國職棒紐約大都會日籍強投千賀滉大，本季因爲肩膀傷勢，只出賽1場例行賽，雖然在季後賽復出，但表現不盡理想。大聯盟官網記者Brian Murphy近日撰文寫道，自己在季初曾認為千賀滉大是爭奪國聯賽揚獎的人選之一，現在大方坦承是自己預測錯誤。
季前看好2亞洲球星 皆受傷勢影響
大聯盟賽季在11月初落幕，由洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍，且2024年也即將來到尾聲，大聯盟官網近日推出一篇報導，針對季初的多個預測做出檢討及反思，其中後悔的預測之一，就是認為大都會的日籍投手千賀滉大，有機會角逐國聯的賽揚獎。
其報導中表示，這個預測幾乎是立刻失效，因為在發布名單沒多久後，千賀滉大就因為右肩膀拉傷，被大都會放入60天傷病名單，直到7月26日迎來本季初登板，卻再次遇到小腿傷勢，例行賽宣告報銷。本季僅在例行賽先發1場，拿到1勝、防禦率3.38，雖然在季後賽復出，但出賽3場，扛下2場先發，只拿下1敗，且共投5局就失了7分。
值得一提的是，Brian Murphy在季初也預測，舊金山巨人的韓籍球星李政厚，有機會成為打擊王獎項的黑馬。然而，在5月時，李政厚卻因守備不慎撞到全壘打牆，出現左肩傷勢，最後宣告賽季報銷，旅美首年僅出賽37場，打擊率2成62，敲出2轟、8點，只能期望下賽季回歸再戰。
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大聯盟賽季在11月初落幕，由洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍，且2024年也即將來到尾聲，大聯盟官網近日推出一篇報導，針對季初的多個預測做出檢討及反思，其中後悔的預測之一，就是認為大都會的日籍投手千賀滉大，有機會角逐國聯的賽揚獎。
其報導中表示，這個預測幾乎是立刻失效，因為在發布名單沒多久後，千賀滉大就因為右肩膀拉傷，被大都會放入60天傷病名單，直到7月26日迎來本季初登板，卻再次遇到小腿傷勢，例行賽宣告報銷。本季僅在例行賽先發1場，拿到1勝、防禦率3.38，雖然在季後賽復出，但出賽3場，扛下2場先發，只拿下1敗，且共投5局就失了7分。
值得一提的是，Brian Murphy在季初也預測，舊金山巨人的韓籍球星李政厚，有機會成為打擊王獎項的黑馬。然而，在5月時，李政厚卻因守備不慎撞到全壘打牆，出現左肩傷勢，最後宣告賽季報銷，旅美首年僅出賽37場，打擊率2成62，敲出2轟、8點，只能期望下賽季回歸再戰。