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▲巨人李政厚，因守備不慎撞到全壘打牆，出現左肩傷勢，最後宣告賽季報銷，旅美首年僅出賽37場。（圖／美聯社／達志影像）

季前看好千賀滉大爭奪賽揚獎！MLB美國職棒紐約大都會日籍強投千賀滉大，本季因爲肩膀傷勢，只出賽1場例行賽，雖然在季後賽復出，但表現不盡理想。大聯盟賽季在11月初落幕，由洛杉磯道奇拿下世界大賽冠軍，且2024年也即將來到尾聲，其報導中表示，這個預測幾乎是立刻失效，本季僅在例行賽先發1場，拿到1勝、防禦率3.38，雖然在季後賽復出，但出賽3場，扛下2場先發，只拿下1敗，且共投5局就失了7分。值得一提的是，Brian Murphy在季初也預測，舊金山巨人的韓籍球星李政厚，有機會成為打擊王獎項的黑馬。