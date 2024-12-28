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▲各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。（圖／中央氣象署）

今（28）日至明（29日）晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。新北市局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。◾影響時間：28日上午至29日上午◾橙色燈號2：新北市◾黃色燈號：基隆市、臺北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣今（28）日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷；臺灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。明（29）日清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫稍回升，中南部日夜溫差大；各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。