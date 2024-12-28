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民眾黨主席柯文哲因涉入京華城容積弊案，從9月5日起被羈押，檢方26日依違反違背職務收受賄賂、圖利等4大罪起訴柯文哲等11人，並對柯文哲求刑合計28年6月。柯文哲昨日以3000萬交保，民眾黨前秘書長謝立功今（28）日批評北檢的起訴書證據力薄弱，檢察官能力有問題，反而有助於凝聚民眾黨內部與支持者。謝立功今日受訪表示，北檢的起訴書大家看到之後覺得寫的滿扯、滿離譜的，辦了4個月案子還辦成這個樣子，「我覺得真的是能力有問題」，除非就是沒有證據，如果有證據怎麼都是一些間接證據，寫得好的起訴書不需要寫到幾百頁，那就表示沒有一槍斃命的證據。如果有收賄，那就把金流列出來，何必需要舉證那麼多，那就表示沒有直接證據。謝立功說，關鍵在於1500，還是沒有講清楚，到底是什麼？什麼時間、地點交、透過人親自交？為什麼沒有寫，「你們是在寫科幻小說，都是臆測」，以他參與法律的實務工作經驗，那就是蒐證不齊全，還有一個可能就是用USB做很多聯想，有些可能是合理的推測，但是以前很多冤錯、假獄不就是這樣來的嗎？謝立功說，這個起訴書寫出來之後，老實說對民眾黨內部、許多支持者是一個鼓勵，覺得證據力太薄弱，大家會希望柯文哲能夠重新參與很多黨務。不過，謝立功也說，柯文哲現在忙自己的官司，到底有沒有時間，而且還有很多證人不能碰面，未來柯要找一些他能信賴、處理事情周延，至少不要抵觸法律上灰色地帶，甚至不要踩到紅線，民眾黨未來不要再出錯，再出錯就非常危險，反而應該利用這個危機做黨務改革，那才是民眾黨發展的轉機。