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台北地檢署偵辦京華城容積率弊案、政治獻金假帳案，日前依貪污等罪起訴民眾黨主席柯文哲等11人，台北地院昨（27）日裁定柯文哲3000萬元交保，並限制出境、出海、住居。對此，財經網美胡采蘋感嘆，柯文哲3000萬交保被說是蒼天有眼、還我清白，「這明明是政商勾結的頂標了，政界交保只有林益世比阿北金額高而已」。台北地院日前表示，柯文哲以新台幣3000萬元交保、沈慶京4000萬元交保、國民黨台北市議員應曉薇1500萬元交保、前台北市副市長彭振聲500萬元交保、前台北市長辦公室主任李文宗除了200萬元外，加保800萬元；均限制出境、出海、住居，且不得有任何接觸同案被告、證人的行為。對此，胡采蘋說，桃園市前市長鄭文燦2800萬交保，威京集團沈慶京4000萬交保，都被罵罪大惡極應該下地獄，不過柯文哲3000萬交保卻被說是蒼天有眼、還我清白，「這明明是政商勾結的頂標了，政界交保只有林益世比阿北金額高而已」。胡采蘋感嘆，當時國民黨立委顏寬恆都交保金只有1000萬，「這到底是還了誰清白，交保就是清白的話，那麻煩你現在就說鄭文燦也很清白」。胡采蘋直言，沈慶京能動用多少上市公司資產，交保金才4000萬，法官對柯文哲是判得非常非常重了。