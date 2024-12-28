NBA美國職籃2024-25例行賽台灣時間12月28日賽程，共有9場比賽進行，焦點之戰為洛杉磯湖人對上沙加緬度國王，國王近10場比賽拿下4勝、6敗，近期更是深陷5連敗，國王在今更是炒掉原主帥Mike Brown，將由助理教練Doug Christie暫代總教練一職。湖人近10場則是拿下6勝、4敗，近5場更是拿下4勝，目前與丹佛金塊暫居西區第6，距離第4名的獨行俠僅有2場勝差。《NOWnews今日新聞》也整理「賽程時間、對戰組合、轉播資訊」給讀者。
🏀觀戰重點：國王交手湖人焦點之戰
📍比賽背景
國王在開季打出8勝、6敗的成績，但隨後17場比賽中輸掉12場比賽，包括近期吞下5連敗，目前以13勝、18敗，排名西區第12名。湖人近況可說是絕佳，近5場拿下4勝，且在近期2場交手國王的比賽時，分別以103:99與113:100拿下勝利，處於對戰2連勝的優勢中，在這兩勝中LeBron James的表現至關重要，只要「詹皇」明日不熄火，湖人將能取得對戰3連勝。
📍數據對比
國王本季場均得分115分（聯盟排名第17），快艇場均得分為111分（聯盟排名第16）。
國王本季投籃命中率為47.6％（聯盟排名第8），湖人本季投籃命中率為47％（排名聯盟第10）。
📍雙方關鍵球員
國王：目前球團內部可說是陷入茶壺風暴，除了在與頭牌球星De'Aaron Fox在延長續約陷入僵局，隨著戰績不佳更是炒掉原主帥Mike Brown，將由助理教練Doug Christie暫代，新教練Christie將如何整合球隊內部，與讓本季引進明星鋒線DeMarr DeRozan融入球隊體系中，將是國王能否谷底反彈的關鍵。
湖人：在此前與國王的2連戰中，LeBron James分別拿下19分、7助攻、6籃板，與32分、7籃板、6助攻，明日只要「詹皇」能成功串連起球隊，湖人將有機會戰勝國王。
🟡NBA2024-25例行賽12月29日賽程表：
🟡台灣運彩NBA盤口一次看：
NBA在29日共有9場比賽，其中湖人與國王之戰(369)，《台灣運彩》開放單場投注，其餘賽事則要串2關。
🟡台灣運彩網路投注資訊：歐賺運動彩券行，地址：台中市南區忠明南路730巷27號
🟡國內、外運彩相關資訊：《COVERS》、《球王運彩分析平台inplayZ》
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2024-2025年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，中華電信MOD用戶則可收看愛爾達體育台，線上直播則有愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台：
太陽VS勇士 9:30
國王VS湖人 12:00（D-Live）
愛爾達ELTA.TV：
太陽VS勇士 9:30
🟡線上收看：
愛爾達ELTA.TV、Hami Video運動館、NBA League Pass、Line Today。
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📍比賽背景
國王在開季打出8勝、6敗的成績，但隨後17場比賽中輸掉12場比賽，包括近期吞下5連敗，目前以13勝、18敗，排名西區第12名。湖人近況可說是絕佳，近5場拿下4勝，且在近期2場交手國王的比賽時，分別以103:99與113:100拿下勝利，處於對戰2連勝的優勢中，在這兩勝中LeBron James的表現至關重要，只要「詹皇」明日不熄火，湖人將能取得對戰3連勝。
📍數據對比
國王本季場均得分115分（聯盟排名第17），快艇場均得分為111分（聯盟排名第16）。
國王本季投籃命中率為47.6％（聯盟排名第8），湖人本季投籃命中率為47％（排名聯盟第10）。
📍雙方關鍵球員
國王：目前球團內部可說是陷入茶壺風暴，除了在與頭牌球星De'Aaron Fox在延長續約陷入僵局，隨著戰績不佳更是炒掉原主帥Mike Brown，將由助理教練Doug Christie暫代，新教練Christie將如何整合球隊內部，與讓本季引進明星鋒線DeMarr DeRozan融入球隊體系中，將是國王能否谷底反彈的關鍵。
湖人：在此前與國王的2連戰中，LeBron James分別拿下19分、7助攻、6籃板，與32分、7籃板、6助攻，明日只要「詹皇」能成功串連起球隊，湖人將有機會戰勝國王。
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NBA賽程表
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🟡電視轉播：
緯來體育台：
太陽VS勇士 9:30
國王VS湖人 12:00（D-Live）
愛爾達ELTA.TV：
太陽VS勇士 9:30
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