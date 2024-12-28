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Wembanyama寫下長人罕見紀錄！聖安東尼奧馬刺今（28）日作客布魯克林籃網，尋求中止球隊近期的2連敗，當家長人「斑馬」Victor Wembanyama，攻下全隊最高的19分、7籃板和6阻攻，帶領馬刺以96：87擊敗籃網。本場面對東區第12名的籃網，馬刺首節命中率慘澹，遭籃網搶下22：8的領先，不過進入第二節後，板凳出發的Julian Champagnie爆發砍分，幫助球隊拉近分差，半場結束馬刺：41：41追平籃網。比賽來到下半場，輪到Victor Wembanyama發力，單節命中3顆外線，全隊單節靠著6顆三分球，超前領先籃網。，而隊友Julian Champagnie則砍下次高的18分，助隊擊敗籃網。