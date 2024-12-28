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2024年還有幾天就要畫下句點，農曆春節假期也將在1月底展開，屆時中國將有大規模人口運輸流動，有外媒報導稱，中國官方今年提早維穩部署，通知各部門在年假期間，加強人流密集場所及重點人群的排查工作，嚴防極端事件發生。根據《自由亞洲電台》報導，中國中央辦公廳、中國國務院辦公廳，近日發布《關於做好2025年元旦春節期間有關工作通知》，表示今年是「十四五」規劃收官之年，要求各地各部門，確保群眾歡度節日的同時，也要做好維穩工作，包含對遭遇突發性、緊迫性困難民眾，提供及時援助，紮實展開治理欠薪冬季行動、打擊拖欠農民工工資的違法行為等等，並須強化巡防管控，防範和打擊暴力恐怖活動，嚴防極端事件發生。報導引述中國問題專家看法，認為這項通知，針對的是現在中國社會嚴重的矛盾問題，今年因為經濟不景氣，各階層都感嘆「年關難過」，加上已過1年，中國屢屢傳出報復社會、造成人員傷亡的犯罪事件，當局不得不嚴陣以待，增強心理援助專線服務等行動，一方面也是為了引蛇出洞、排查重點人群：「什麽有心理疾病，或者收入銳減的，離婚的，獨居的，不要讓這樣的人再產生報復社會的心理，引起像『張獻忠事件』。現在街道辦事處、派出所機關基本上已經開始篩選排查這9種人，而且開始盯防了。派出所、公安機關就盯著你們了，目的就是維穩。」張獻忠是明末兵變的首領之一，他在面臨被剿滅的命運時，把比自己弱勢的民眾當成了殺戮的對象，殺伐太濫，不得民心，而現在中國網路所說的「張獻忠化」，則是形容中國社會暴力攻擊、無差別殺人事件越來越多。時事評論員王劍告訴《自由亞洲電台》，中國官方提前維穩部署，與日前珠海惡性車禍等「張獻忠現象」有關：「它（官方通知）裡面的關注點，其實已經講的很清楚，就是社會現在的情況和形勢非常嚴峻，他們（官方）自己也認為不滿的情緒非常的高漲，很有可能變成一個爆發性的不滿。」專家直言，中國經濟狀況不佳，導致心理障礙人群增加，而政府企圖用維穩手段來處理社會不滿，這種手法只在經濟好時比較有效，不代表在經濟困難時也能同樣起到作用。今年，中國重啟多項疫情期間，取消活動的作法，可見北京也很擔心發生像「鄭州夜奔聚」之類、大量人群聚集的情況，畢竟不滿情緒會引發共振，進而危及政權穩定，也顯示中國政府的脆弱。