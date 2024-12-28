我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大聲模仿《秘密花園》中的「刻薄媽媽」，讓小時候的子瑜看不停。（圖／집대성 YouTube）

▲大聲得知子瑜想要找話題，哭笑不得倒坐在地。（圖／집대성 YouTube）

▲多賢看著大聲努力給予反應的模樣，深感敬佩。（圖／집대성 YouTube）

TWICE本月發行新專輯《STRATEGY》，派出定延、Mina、子瑜、多賢4位成員到BIGBANG成員大聲的YouTube頻道《家大聲》宣傳，錄影過程中，子瑜的話偏少，她為了跟前輩搭話努力找話題，一句「你有養寵物嗎？」笑翻全場，大聲得知子瑜的真正意圖後，哭笑不得倒坐在地，全場都被子瑜逗得哈哈大笑。大聲表示，當兵期間最愛看的影片都與TWICE有關，BIGBANG跟TWICE也曾在《MAMA》、音樂節目上碰過，但都沒好好聊天、認識彼此，如今終於邀請到大勢女團上自己的節目；定延、Mina、子瑜、多賢就聊到有多喜歡BIGBANG，子瑜還說最印象深刻的，是大聲模仿玄彬主演電視劇《秘密花園》中的「刻薄媽媽」，特別是那句「SMELL」就讓子瑜看了10遍，大聲對於自己黑歷史再被翻出，好氣又好笑。接下來的訪談中，大家都在找跟大聲前輩的「共通點」，話少的子瑜突然冒出：「你有養寵物嗎？你沒有養狗或其他動物嗎？」大聲有點反應不過來並表示：「啊...我嗎？我對毛過敏，可是為什麼問我有沒有養動物？」結果子瑜說：「啊，我是想說如果你喜歡的話，就可以…（找到話題）」此話讓TWICE全員拍手笑到不行。不過大聲也是體貼到底，為了不讓子瑜尷尬，主動詢問：「皮拉提斯！皮拉提斯？」子瑜興奮的說：「有！我做7、8年了！」大聲浮誇回應：「啊！是前輩！我做了5年！前輩！前輩！我們找到了（共通點）！」子瑜再回：「可是我有2年沒去了。」大聲再度給滿情緒價值高亢的說：「沒去！我也沒去！！」在一旁的多賢看著前輩努力化解尷尬、炒熱氣氛，就對著大聲說：「啊，真的，前輩太厲害了！」大聲再度一頭霧水：「為什麼？」多賢表示：「前面有這麼多的攝影機，但你總想好好表現，讓大家開心、逗大家笑，看著你很認真努力的樣子，我覺得我學習到很多東西。」尊敬又佩服的讚美，讓大聲作勢哭出來，自嘲是MBTI的F（感性細膩的同理者）人格，舉止再惹笑全場。