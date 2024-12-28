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民眾黨主席柯文哲因京華城、政治獻金兩大案遭北檢起訴，求刑28年6月，台北地院合議庭緊接著召開接押庭，27日凌晨3時許裁定柯文哲3000萬交保，遭羈押114天後重獲自由。柯文哲羈押期間，民眾黨主席呈現群龍無首狀態，也有不少人表態要參選黨主席，不過資深媒體人羅旺哲說，民眾黨接下來的命運，仍在柯文哲手上。羅旺哲說。柯文哲交保後，在白營內呈現的氛圍是小草、以及多數白營人士欣喜若狂，這代表，民眾黨內仍是以柯文哲為主。而這樣的氛圍，因為這幾天才傳出請辭黨主席消息，讓黨內不少人被點名，甚至已經也有主動表態爭取，接下來，誰要角逐這個位置，可能就會有點尷尬。羅旺哲說，除非，是柯文哲自己交棒，否則目前看起來，小草不會服氣、黨內保皇派，也不會放手。但目前的情況，柯文哲交保，並非無罪，看起來這幾起官司還有得燒，只要沒交棒，民眾黨接下來的命運，仍在柯文哲手上。