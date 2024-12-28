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高鐵南延確定採高雄方案！行政院長卓榮泰今（28）日在高雄新車站宣布，未來高鐵延伸到高雄、屏東，經過高雄站，「這是屏東需要的，高雄也需要第二個高鐵站，台灣也需要這條台灣產業生命延長線！」卓榮泰、高雄市長陳其邁今出席高雄新車站「廣場成圓天棚啟用」典禮。桌榮泰表示，在行政院經濟委員會會議討論中，已把高雄、屏東、台南、嘉義劃為大南方新矽谷，未來會有國際大廠、科技廠商，帶動中小企業發展。卓榮泰指出，高雄是世界城市，因此必須對高雄投入更多建設及支持，要將高雄、屏東納為高鐵共同生活圈，這也是屏東鄉親長久期待，希望大南方新矽谷能夠有充沛的交通能量作為運輸管道。卓榮泰提到，隨著今天高雄車站落成，高雄交通建設要進入新的階段，經過多次討論最終決定，希望未來的高鐵將會來到高雄車站，採用高雄方案，造福地方、連結台灣、造福大家。卓榮泰說，這不僅是一條線、一個點，必須讓周遭國公有土地一併參與，跟附近廠商跟住家形成大都更時代。