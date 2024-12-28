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▲《不如海邊吹吹風》林柏叡（左）是郭雪芙的青梅竹馬，兩人對金門都有深厚情感。（圖／大川大立）

33歲男星林柏叡因拍攝電影版《鬥魚》和王淨傳情，卻同時爆出和雷婕熙未婚生女，近年在大陸發展，憑《蒼蘭訣》「黑龍」觴闕一角闖出知名度，這次他回台灣拍戲，在何潤東執導的《不如海邊吹吹風》中飾演家醫科醫師陳大浯，從小就暗戀郭雪芙，更自信能贏過陳柏霖。在《不如海邊吹吹風》中，林柏叡飾演的陳大浯原本在海外學有所成，甚至申請到高薪工作機會，但最終決定返回家鄉服務，推動「行動醫療車計畫」，希望能為鄉親提供更便利的醫療服務，這是林柏叡第一次演醫師角色，他特別提前學習相關醫療專業技能，談及金門的拍攝經歷，他笑說：「金門風真的很大！冬天的夜晚特別冷。」林柏叡在劇中更是陳柏霖的「最強對手」，林柏叡暗戀著從小一起長大的郭雪芙，和陳柏霖形成微妙的「情敵關係」，談及角色在感情中的優勢，林柏叡直言：「陳大浯和李海諾（郭雪芙 飾）有著青梅竹馬的感情基礎，這是他最大的底氣。而且相比白引默（陳柏霖 飾），陳大浯在感情上更加直接，敢於表達內心的情感，這也讓他更貼近海諾的心。」這樣坦率而真誠的演繹，也讓觀眾更加期待兩人在劇中的情感對決。