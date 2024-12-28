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▲有人說趙露思的圓潤臉頰已經消失。（圖／翻攝自趙露思IG）

▲趙露思的微博已經關閉。（圖／翻攝自趙露思IG）

26歲人氣女星趙露思昨（27）日掛急診，被拍到坐在輪椅上，精神渙散的照片，引發粉絲擔心不已，工作室也發表聲明，指趙露思18日身體就不舒服，目前正積極治療中，外傳趙露思罹患嚴重憂鬱症，過去她曾被黑粉攻擊整容，在節目上她也提過曾經不想再當演員，媽媽二話不說拿出她的合約，直接告訴她「看要賠多少」讓她相當感動。趙露思健康亮紅燈，除了工作室發表的聲明之外，大陸狗仔爭相爆料，有人說她罹患的是神經系統方面的疾病，無法說話以及行走，狀況非常差，也有人說她罹患重度憂鬱症，正在拍攝的新劇《戀人》劇本又不好，她想改劇本，卻被導演以及製片打槍，導致病況加重，甚至要靠吸氧氣撐完拍攝，一連串的爆料都讓趙露思的粉絲爆氣，直喊要劇組給個交代。過去趙露思曾在節目上透露自己有段時間很不快樂，跟媽哭訴不想再當演員了，結果媽媽第一時間把她的合約拿出來，霸氣說，「看要賠多少錢。」即便要賠錢，也不想要女兒不快樂，讓趙露思超感動。趙露思因電視劇《傳聞中的陳芊芊》爆紅，戲約不斷，今年11月她主演的《珠簾玉幕》也受到廣大迴響，只是在出席發布會時，她聊到自己其實已經半年多沒拍戲，突然落淚，把粉絲都嚇了一跳，雖最後她表示自己只是感冒，調整好心情後恢復微笑參與後續活動，卻被黑粉吐槽，「不就正好整容恢復期」、「以前的臉就很好啊，現在超怪」、「怎麼哭都看起來好僵硬」、「她應該反思自己的演技不是賣慘」。對於整容，趙露思並未正面回應過，僅在一次採訪中表示，「誰不想越變越美呢？」無論過去如何，現在粉絲只希望她恢復健康，做自己開心的事，畢竟她也才26歲，未來還有無限可能。