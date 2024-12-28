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前亞特蘭大勇士隊右投手Juan Jaime，近日傳出因心臟病發不幸離世，享年37歲，該消息也獲得大聯盟記者Héctor Gómez證實。來自多明尼加的Jaime生涯在多個國家的職棒聯盟奮鬥，成為棒球界「旅人」代表。他的突然辭世，讓不少球迷深感震驚與不捨。根據外媒報導，Jaime出生於多明尼加聖克里斯托瓦爾省的馬德雷維耶哈（Madre Vieja），曾效力於多明尼加職業棒球聯盟（LIDOM）的利塞（Licey）隊，並效力三個賽季。他在2004年被大聯盟蒙特婁博覽會（現華盛頓國民隊）簽下，成為該球隊歷史上最後一批簽約球員之一。Jaime於2011年加入亞特蘭大勇士隊小聯盟體系，並在2014年登上大聯盟初。該年他出賽16場，主投12.1局，防禦率5.84；隔年則僅出賽2場，投1.1局，防禦率6.75，之後被DFA（指定讓渡），並於2015年被交易至洛杉磯道奇隊，但未能再登大聯盟。離開大聯盟後，Jaime將他的棒球生涯延續到其他國際聯盟，包括日本職棒、墨西哥聯盟、委內瑞拉冬盟和哥倫比亞冬盟等地，展現了對棒球的熱情與堅持，他在每個聯盟都留下了自己的足跡，成為棒球世界裡一位經歷豐富的「旅人」。