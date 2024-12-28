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▲2024全球百大最帥臉孔出爐，由左至右、由上至下分別為1-10名。（圖／翻攝自IG）

▲BTS的V（左）這次排行第11名，車銀優（右）則排第56名。（圖／翻攝自IG）

美國媒體TC Candler今（28）日公布2024年全球最帥臉孔票選結果，以漫威電影「雷神索爾」一角聞名的男星克里斯漢斯沃（Christopher Hemsworth）勇奪第一，在韓國被譽為「臉蛋天才」男星車銀優則沒擠進前10名。另外，去年封冠的「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）今年則掉到第8名，韓團BTS成員田柾國則拿下第7名，為韓國排名最靠前的帥哥。1．澳洲演員－2．香港演員、歌手－3．中國演員－4．土耳其歌手、模特兒－5．日本歌手、韓團ENHYPEN成員－6．英國演員－7．韓國歌手、韓團BTS成員－8．美國演員－9．新加坡模特兒、主持人－10．英國演員－從TC Candler公布的排行榜可以看到，冠軍由今年已經41歲的克里斯漢斯沃拿下，亞洲國家排名最前面的帥哥則是中國、香港男星姜濤、張哲瀚；韓國則靠BTS成員田柾國撐住，成為前10名排行的唯一一名韓國籍藝人，讓粉絲大感意外，因為被封為「臉蛋天才」的車銀優也未擠進前10名，和去年一樣排行在第56名。另外，去年拿下冠軍的英國男星「甜茶」這次一口氣掉了7名，目前排行第8；飾演DC系列電影「超人」的男演員亨利·卡維爾（Henry Cavill）則從第2名掉到第6名，也是排名倒退嚕。韓團ENHYPEN成員西村力則從第4名掉到第5名，只稍稍後退了一名。去年在第10名的BTS成員V（金泰亨）今年則出乎意料掉出前10名，排名為第11名。