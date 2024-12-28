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▲南韓女團BLACKPINK成員的Rosé獲得第7名。（圖／翻攝自TC Candler官方YouTube）

▲昔日女團MOMOLAND成員Nancy去年奪下第1名，今年則是第5名。（圖／翻攝自TC Candler官方YouTube）

▲BLACKPINK成員Jisoo獲得第2名，今年相較去年躍升七個名次，足見其人氣與顏值魅力強大。（圖／翻攝自TC Candler官方YouTube）

▲菲律賓的21歲演員Andrea Brillantes（安德烈·布里蘭特斯）奪下冠軍。（圖／翻攝自TC Candler官方YouTube）

2024即將迎來尾聲！知名美國電影評論網站《TC Candler》每年都會選出「全球百大最帥與最美臉孔」，今（28）日官方釋出兩大正式名單，今年全球百大美女排行有了截然不同的變化，當中備受矚目的南韓女團「TWICE」成員子瑜（周子瑜），前幾年都是榜上有名，這次竟慘跌出前十名之外，另外，南韓女團「BLACKPINK」成員的Jisoo及Rosé擁有神級顏值，竟都不是冠軍，被來自菲律賓的21歲演員Andrea Brillantes（安德烈·布里蘭特斯）給打敗。究竟每年都引起話題的排名，今年還有哪些絕頂美顏的明星上榜呢？一起來看看吧！台灣籍的「TWICE」成員子瑜在此排行榜中，2019年拿下冠軍成為「台灣之光」，爾後接連奪下好名次，2020年變第4名、2021年第7名、2022年第10名，而到了去（2023）去首次跌出十名之外拿下第11名，今年已是她第10次上榜，可不料仍被後起之秀超越，只奪下第14名的名次，名單一曝光，許多粉絲湧入留言替子瑜不服氣，「Why Tzuyu no.14？」、「不敢相信」、「子瑜值得前十的」、「支持子瑜！」而本次第十至第四名，依序為美國模特兒雅思敏·吐克思（Jasmine Tookes）、美國女演員席德妮·史威尼（Sydney Sweeney）、泰國前女團成員Sitala、南韓女團BLACKPINK成員的Rosé、俄羅斯網路紅人達莎·塔蘭（Dasha Taran）、昔日女團MOMOLAND成員Nancy以及葡萄牙籍當紅演員艾芭·巴普蒂斯塔（Alba Baptista）。引頸期盼的前三名揭曉，第三名是年僅21歲的加拿大裔美籍西洋棋女棋手安德莉亞（Andrea Botez），第二名則是被外界寄予厚望的BLACKPINK成員Jisoo，事實上Jisoo去年獲得第9名，今年直接躍升七個名次，足見其人氣與顏值魅力強大，至於究竟是誰能夠紛紛打敗Jisoo、Rosé甚至子瑜呢？正是來自菲律賓的21歲演員Andrea Brillantes（安德烈·布里蘭特斯），自9歲以童星身分出道的她，精緻臉孔自帶仙氣，深邃五官讓人著迷，近年演出作品甚多，當中以情境劇《Kadenang Ginto》廣為人知，奪下2024全球百大美女冠軍當之無愧。