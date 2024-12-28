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▲金秀賢（左）完全沒有意識到主持人所喊的「柳善宰Eclipse」就是指坐在旁邊的邊佑錫（右），哭笑不得的邊佑錫也只好乖乖站在原地等前輩轉頭過來。（圖／翻攝自WEVERSE）

▲不只金秀賢在昨晚的頒獎典禮中獲獎無數，邊佑錫也橫掃了6大獎項。（圖／翻攝自WEVERSE）

▲▼金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》和邊佑錫、金惠奫的《背著善宰跑》是2024年最爆紅的兩部韓劇。（圖／翻攝自tvN、邊佑錫IG）

韓國娛樂圈一年一度的頒獎盛典Asia Artist Award頒獎典禮（亞洲明星盛典，簡稱：AAA）於昨（27）日在泰國順利落幕。作為出席嘉賓之一的金秀賢雖然在演藝圈打滾多年，但面對大型頒獎典禮時似乎還是會有點緊張，在主持人頒發獎項時，完全沒意識到獲獎的就是坐在隔壁的邊佑錫，當場轉了一圈才「尋找到」獲獎者是誰，逗得全場大笑外粉絲們也被兩位男神可愛的互動萌翻。今年因《背著善宰跑》爆紅的新晉男神邊佑錫，在劇中飾演頂級男明星「柳善宰」帶領著樂隊Eclipse，他也憑藉這個角色演唱了電視劇的主題曲，並拿下了「最佳OST獎」。作為前輩的金秀賢也起身鼓掌祝賀，不過似乎因為緊張的緣故，他完全沒有意識到主持人所喊的「柳善宰Eclipse」就是指坐在旁邊的邊佑錫。金秀賢直接在原地轉了一圈邊鼓掌邊尋找這位「陌生的Eclipse」，迷茫呆滯的模樣笑翻所有粉絲，邊佑錫眼見前輩不知道獲獎人是自己，也遲遲站在原地等金秀賢轉過來才上去頒獎，兩位男神出乎意料的可愛互動也融化所有迷妹的心，忍不住敲碗兩人快點合作。提到2024年最爆紅的兩部韓劇，非金秀賢、金智媛主演的《淚之女王》和邊佑錫、金惠奫的《背著善宰跑》莫屬， 作為前輩的金秀賢一整晚也拿下了「Hot Trend獎」、「Best Artist」等不少獎項，還在一眾藝人間脫穎而出順利獲得最大獎「年度藝人」，此外邊佑錫也橫掃了6大獎項，還和女主角金惠奫一起抱走了「最佳CP獎」。