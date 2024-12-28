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▲邊佑錫成為六冠王並拿下AAA大賞年度最佳男演員獎。（圖／Weverse）





▲邊佑錫走回麥克風前想補充感言，沒想到工作人員未注意台上狀況，強制送他下台，讓邊佑錫只好尷尬地向粉絲揮揮手。（圖／取自cloud. X）

▲張員瑛（中）全程目睹邊佑錫被強制離場，嚇到忘記表情管理。（圖／取自Weverse）

南韓頒獎典禮Asia Artist Award（亞洲明星盛典，下稱AAA）昨（27）日登場，今年紅遍亞洲的男神邊佑錫成為本屆6冠王，最後一次領大賞時，原本講完感言要下台的他，突然又走回麥克風前想補充感言，不料工作人員沒注意到台上狀況，將邊佑錫和舞台一起下降，只好讓男神在台上尷尬地向粉絲揮手，主持人張員瑛、成韓彬見狀都嚇到瞳孔地震。邊佑錫在AAA拿下人氣男演員獎、亞洲名人獎、最佳藝人獎、最佳情侶CP獎、最佳OST獎以及大賞年度最佳男演員獎，讓他成為本屆拿下最多獎項的得獎者。拿到大賞後邊佑錫謙虛地表示，感謝每個收看《背著善宰跑》的觀眾、一起演戲的演員們、導演、作家等所有工作人員，他也不忘感謝經紀公司VARO的幫助。最後邊佑錫在台上感謝父母，以及郵筒（粉絲名）的支持，還承諾會成為一位踏實、慢慢朝目標前進的演員，說完他準備要下台，沒想到邊佑錫又折返回到麥克風前，似乎還有感言想補充，但工作人員沒有注意到，於是將邊佑錫連同舞台一併下降。突然被「強制離場」讓邊佑錫當場超慌張，只好尷尬地向粉絲們揮手說再見，驚慌模樣全程被粉絲拍下來，不過直播當時也拍到張員瑛、成韓彬全程目睹邊佑錫被「送走」的畫面，兩人表情超驚訝，讓不少網友笑說：「第一次看到張員瑛嚇到忘記控制表情。」