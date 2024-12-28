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▲建中生吃麥當勞事件延燒，其他包括台南一中、新竹高中以及高雄中學都有學生發文模仿，引起關注。（圖/Threads）

▲雄中校長見自家學生也模仿建中生吃麥當勞的發文行為，出面自己教導正確觀念，被網友大讚。（圖/Threads）

▲建中學生近日集體訂購麥當勞，故意拍照上傳社群平台炫耀，還稱「沒有女權的世界真好」等語，慘遭網友炎上。（圖/Threads）

麥當勞最近因為有前主管性侵員工事件，導致受害人輕生，台灣麥當勞也對此二度道歉，盼社會大眾予以改進機會，但仍不被民眾買單，發起拒吃麥當勞等相關活動。而日前一群建國中學的學生揪團訂購麥當勞，發文炫耀引起公眾憤怒被出征，結果其他學校包括新竹高中、台南一中、雄中的學生有樣學樣，購買麥當勞後紛紛在社群發文力挺，造成模仿效應，掀起話題。其中雄中校長莊福泰看不下去，出面教導學生正確觀念，被網友讚爆。在麥當勞主管性侵案還在爭論不休時，社群平台「Threads」上突然出現有建中的學生，，同樣每個同學的社群都被灌爆，然而事件發生之後，有雄中學生因為模仿建中生的行為被撻伐，平常就活躍在社群的雄中校長莊福泰也看不下去直接回應：「真的不用拉雄中下水，一點都不好笑，莊福泰也發表該起事件看法提到「是，本來這件事最該追究的就是加害者！但是麥當勞的事不關己和只作切割不作善後也該被檢討！最後建中被炎上，是學生把這件事的意義想用某種簡化的邏輯當成一種好笑的批判，然後燒到自己」此話一出，被不少網友轉發認同表示：、「這種言教跟社會議題的正確價值，不愧是能當校長的人物！」事後，一名有參與發文的雄中學生也在Threads發文致歉表示：；雄中校長莊福泰看到後也回應：「我知道你只是好玩，但希望這個教訓能成長，加油愛你！」