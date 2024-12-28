麥當勞最近因為有前主管性侵員工事件，導致受害人輕生，台灣麥當勞也對此二度道歉，盼社會大眾予以改進機會，但仍不被民眾買單，發起拒吃麥當勞等相關活動。而日前一群建國中學的學生揪團訂購麥當勞，發文炫耀引起公眾憤怒被出征，結果其他學校包括新竹高中、台南一中、雄中的學生有樣學樣，購買麥當勞後紛紛在社群發文力挺，造成模仿效應，掀起話題。其中雄中校長莊福泰看不下去，出面教導學生正確觀念，被網友讚爆。
在麥當勞主管性侵案還在爭論不休時，社群平台「Threads」上突然出現有建中的學生，上傳多人拿著麥當勞紙袋、餐點的照片，在貼文寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞」、「考完段考就是要來點麥當勞，沒有女權的世界真好」，結果引爆網友怒火遭到出征。
除此之外，包括台南一中、新竹高中、高雄中學都有同學有樣學樣，故意去買完麥當勞餐點之後拍照上傳社群Threads，並且寫下「支持麥當勞的Day1」、「嘿嘿雄中生今天剛吃麥當勞」等語，同樣每個同學的社群都被灌爆，目前幾乎所有同學都已經刪文或是關閉帳號。
雄中模仿建中生吃麥當勞應援！雄中校長出面電爆學生
然而事件發生之後，有雄中學生因為模仿建中生的行為被撻伐，平常就活躍在社群的雄中校長莊福泰也看不下去直接回應：「真的不用拉雄中下水，一點都不好笑，就算複製文也代表你的內心是怎樣的思维，別把自以為的聰明，用在自以為好笑卻一點都不好笑的事情上！」
莊福泰也發表該起事件看法提到「是，本來這件事最該追究的就是加害者！但是麥當勞的事不關己和只作切割不作善後也該被檢討！最後建中被炎上，是學生把這件事的意義想用某種簡化的邏輯當成一種好笑的批判，然後燒到自己」莊福泰強調：「加害者是邪惡，需要法律制裁；麥當勞是不仁，需要的是彌補自己的企業社會責任；建中的學生貼文是智商高的低社會理解，需要的是教訓。」
雄中校長親自教自家學生被讚爆！發文同學道歉了
此話一出，被不少網友轉發認同表示：「莊校長才是真的教導大家怎麼做人，你可以不抵制麥當勞，但不用發那種文章來承認自己多無知」、「雄中校長就是霸氣！講得非常好，但那些過度欺負小孩喊要封殺的也大可不必」、「莊校長一番話令人尊敬！不是很多事情都是你喜歡有什麼不可以」、「這種言教跟社會議題的正確價值，不愧是能當校長的人物！」
事後，一名有參與發文的雄中學生也在Threads發文致歉表示：「在這次建中麥當勞事件中，我發布了一些有爭議的複製文，為此我感到萬分歉意，對不起，這是我的疏失，我承諾以後不管是現實中還是網路上，都會謹慎發表言論」；雄中校長莊福泰看到後也回應：「我知道你只是好玩，但希望這個教訓能成長，加油愛你！」
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除此之外，包括台南一中、新竹高中、高雄中學都有同學有樣學樣，故意去買完麥當勞餐點之後拍照上傳社群Threads，並且寫下「支持麥當勞的Day1」、「嘿嘿雄中生今天剛吃麥當勞」等語，同樣每個同學的社群都被灌爆，目前幾乎所有同學都已經刪文或是關閉帳號。
雄中模仿建中生吃麥當勞應援！雄中校長出面電爆學生
然而事件發生之後，有雄中學生因為模仿建中生的行為被撻伐，平常就活躍在社群的雄中校長莊福泰也看不下去直接回應：「真的不用拉雄中下水，一點都不好笑，就算複製文也代表你的內心是怎樣的思维，別把自以為的聰明，用在自以為好笑卻一點都不好笑的事情上！」
莊福泰也發表該起事件看法提到「是，本來這件事最該追究的就是加害者！但是麥當勞的事不關己和只作切割不作善後也該被檢討！最後建中被炎上，是學生把這件事的意義想用某種簡化的邏輯當成一種好笑的批判，然後燒到自己」莊福泰強調：「加害者是邪惡，需要法律制裁；麥當勞是不仁，需要的是彌補自己的企業社會責任；建中的學生貼文是智商高的低社會理解，需要的是教訓。」
雄中校長親自教自家學生被讚爆！發文同學道歉了
此話一出，被不少網友轉發認同表示：「莊校長才是真的教導大家怎麼做人，你可以不抵制麥當勞，但不用發那種文章來承認自己多無知」、「雄中校長就是霸氣！講得非常好，但那些過度欺負小孩喊要封殺的也大可不必」、「莊校長一番話令人尊敬！不是很多事情都是你喜歡有什麼不可以」、「這種言教跟社會議題的正確價值，不愧是能當校長的人物！」
事後，一名有參與發文的雄中學生也在Threads發文致歉表示：「在這次建中麥當勞事件中，我發布了一些有爭議的複製文，為此我感到萬分歉意，對不起，這是我的疏失，我承諾以後不管是現實中還是網路上，都會謹慎發表言論」；雄中校長莊福泰看到後也回應：「我知道你只是好玩，但希望這個教訓能成長，加油愛你！」