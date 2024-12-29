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▲鄭文雅成為港姐冠軍後就在影視圈受到力捧，也曾經是搶手女星，但當屆還有人比她更為大紅大紫。（圖／摘自HKMDB）

▲鍾楚紅曾經紅到台灣片商要和香港搶人，不過參選港姐時表現不算突出，去電視台試鏡也沒被相中，反而是到了電影圈紅透半邊天。（圖／摘自HKMDB）

▲楊雪儀（右起）當上港姐冠軍後隔年就跟陳百祥、夏文汐合演愛情喜劇片《我愛羅蘭多》，沒想到演藝圈很快就碰到大挫折，以至於未能登上大牌女星的位置。（圖／摘自HKMDB）

▲李嘉欣被譽為「最美港姐」，不僅一如各方預料成為港姐冠軍，還在演藝圈走紅。（圖／摘自HKMDB）

▲郭藹明以碩士的身分參選港姐，學歷為她大加分，擊退眾多強敵，成為當屆冠軍。（圖／摘自IMDb）

演藝界發掘新秀的不同管道中，「選美」始終是最有話題的一種，尤其是著名的「香港小姐」選拔，前後捧出不下20位的知名紅星，趙雅芝、鍾楚紅、張曼玉、佘詩曼等都是港姐選美岀身。有趣的是，港姐造星常常不是冠軍就會最成功，非冠軍往往比冠軍還容易大紅大紫，上述幾位不同世代的天后，就沒有一位拿下當屆冠軍。港姐選美從1973年、TVB主辦後，就會在該台轉播，參選的佳麗也優先由TVB試鏡、挑選，只是未必都眼光精準。最經典的例子是1979年，健康美人鄭文雅勇奪后冠，幾年之內就成了新藝城《小生怕怕》、《全家福》等片女主角，看似發展不差，可是第4名鍾楚紅卻更是紅透半邊天，連台灣片商都和香港電影公司搶她的檔期。原來鍾楚紅年輕時還不太會穿高跟鞋，選美時表現不理想，只拿了第4名，去TVB試鏡亦未獲青睞，直到在《歡樂今宵》固定亮相開始受到歡迎，TVB才回頭想找她簽約，她卻已被電影界挖走，到最後和周潤發成了1980年代中期香港最風光的男女明星，還留下「發也發不過周潤發，紅也紅不過鍾楚紅」的趣味讚譽，意即「鍾楚紅是別人怎麼樣也不會比她紅的最紅女星」。晚鍾楚紅4年選港姐的張曼玉，原本被視為奪冠大熱，最後意外只拿下亞軍和最上鏡小姐雙獎。當年冠軍楊雪儀與張曼玉同期進TVB，後者很快被安排去演連續劇，還是女主角的戲分，前者卻以主持為主，約滿後進了電影圈。想不到楊雪儀在林青霞、周潤發主演的《夢中人》擔任第2女主角，因為和發哥的激情戲上空露兩點，引起軒然大波，影響在電影圈的發展，沒幾年就退出幕前，多年後一度復出卻無熱烈迴響，就確定退回幕後，與成了國際影后、獲獎不斷的張曼玉，成就落差頗大。港姐冠軍進軍娛樂圈的氣勢到了1980年代中後期才登上巔峰，尤其號稱「最美港姐」的李嘉欣奪冠後，一連4屆冠軍包括陳法蓉、袁詠儀、郭藹明，才終於在幕前發展不比排名較差的港姐遜色。港姐選拔雖然名為選「美」，評審有時會看佳麗們的機智問答情況或是學歷給分，因而冠軍不一定是公認的「最美」。郭藹明頂著碩士學歷，使她在周嘉玲、蔡少芬、樊亦敏等強敵中脫穎而出、得到冠軍，即是一例。不過當屆成績較高的佳麗外型整體都極出色，罕見的幾乎每一個都曾走紅，難能可貴。