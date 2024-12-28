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運價再度走高！上海航交所昨（27）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），本週上漲70.17點、至2460.34點，漲幅2.94%，呈現連五漲，其中美西線漲幅最大，上漲9.12%，美東線則是站回6000美元關卡。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2962美元，較前期小漲16美元，漲幅0.54%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為3780美元，較前期上漲47美元，漲幅1.26%；美西線每FEU（40呎櫃）為4581美元，較前期上漲383美元、漲幅9.12%，是四大航線中漲幅最大的；美東線每FEU（40呎櫃）為6074美元，較前期上漲432美元，漲幅7.66%，成功站回6000美元關卡。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價1444美元，上漲15美元，漲幅1.05%；南美線（桑托斯）每箱運價5468美元、較前期上漲117美元，漲幅2.19%；東南亞線（新加坡）每箱運價672美元、較前期下跌39美元，跌幅5.49%。針對目前航運市場，業者分析，客戶提早出貨避開1月美國線漲價，加上航商增加歐地線空白航班，造成艙位較滿挺價的現象。此外，歐洲線目前小船容易滿艙支撐運價，但許多大船還有艙位出現運價修正。加上多家航商趁著運價高檔，歐美線都開始為1月下旬淡季春節航班囤貨，元旦喊漲價計畫可能有變。針對明年運價情形，業者認為，明年海運聯盟重組倒數計時，航商加大力道搶貨搶客戶，市場傳出，馬士基歐洲線延至1月9日喊漲、美西線1月11日喊漲。根據業者接獲通知，航商明年1月上半月美西線運價喊漲至5900-6100美元，美東線運價喊漲至6900-7100美元，關鍵要看美東勞資協商結果；歐洲線喊漲至4800-5100美元。