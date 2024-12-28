勇士近15場比賽猛吞12敗！金州勇士一哥Stephen Curry，在聖誕大戰面對洛杉磯湖人繳出精彩一役，狂砍38分，但後續為了考量膝蓋狀況，不得不缺席今（28）日交手洛杉磯快艇的比賽。雖然勇士小將Jonathan Kuminga跳出狂砍生涯新高的34分，但未能在決勝節完成大逆轉，以92：102不敵快艇，吞下近15戰中的第12敗，同時也是近期的3連敗。
Kuminga末節狂砍15分 沒能完成奇蹟逆轉
金州勇士在主將Stephen Curry缺陣的狀況下，由新生Dennis Schroder扛下先發控球的重責大任，首局打完，勇士靠著新秀Brandin Podziemski在鐘響前的三分球，取得21：19的領先。直到第二節後半段，James Harden和Amir Coffey攜手砍進3顆三分彈，打出一波9：2的攻勢，讓快艇在半場結束取得49：43的領先。
兩隊易籃後，勇士第三節的外線進攻大當機，全隊單節8投0中，僅拿下19分，讓快艇將分差拉開到81：62。然而，比賽在末節開局峰迴路轉，James Harden多次發生失誤，讓勇士反攻得手，一舉打出16：2的強烈攻勢，瞬間將比分拉近到4分差，可惜後續沒能延續攻勢，再次被快艇拉開分差，最終以92：102敗給快艇。
被視為嶄新戰力的Dennis Schroder，表現差強人意，披上勇士戰袍後共出賽5場，只拿下1勝，本場面對洛杉磯快艇僅攻下7分，且外線6投0中，反而是從板凳出發的Jonathan Kuminga砍下全場最高的34分、10籃板，2項數據都是生涯新高。
然而，快艇先發5人得分都上看二位數，Norman Powell貢獻全隊最高的26分，James Harden拿下次高的18分，中鋒Ivica Zubac也繳出17分、11籃板，幫助快艇拿下近期的3連勝。
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金州勇士在主將Stephen Curry缺陣的狀況下，由新生Dennis Schroder扛下先發控球的重責大任，首局打完，勇士靠著新秀Brandin Podziemski在鐘響前的三分球，取得21：19的領先。直到第二節後半段，James Harden和Amir Coffey攜手砍進3顆三分彈，打出一波9：2的攻勢，讓快艇在半場結束取得49：43的領先。
兩隊易籃後，勇士第三節的外線進攻大當機，全隊單節8投0中，僅拿下19分，讓快艇將分差拉開到81：62。然而，比賽在末節開局峰迴路轉，James Harden多次發生失誤，讓勇士反攻得手，一舉打出16：2的強烈攻勢，瞬間將比分拉近到4分差，可惜後續沒能延續攻勢，再次被快艇拉開分差，最終以92：102敗給快艇。
被視為嶄新戰力的Dennis Schroder，表現差強人意，披上勇士戰袍後共出賽5場，只拿下1勝，本場面對洛杉磯快艇僅攻下7分，且外線6投0中，反而是從板凳出發的Jonathan Kuminga砍下全場最高的34分、10籃板，2項數據都是生涯新高。
然而，快艇先發5人得分都上看二位數，Norman Powell貢獻全隊最高的26分，James Harden拿下次高的18分，中鋒Ivica Zubac也繳出17分、11籃板，幫助快艇拿下近期的3連勝。