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▲Dennis Schroder本季透過交易，從東區弱旅布魯克林籃網轉戰金州勇士，但近5場出賽只拿下1勝，本場面對洛杉磯快艇也只拿下7分，且外線6投0中。（圖／美聯社／達志影像）

勇士近15場比賽猛吞12敗！金州勇士一哥Stephen Curry，在聖誕大戰面對洛杉磯湖人繳出精彩一役，狂砍38分，但後續為了考量膝蓋狀況，不得不缺席今（28）日交手洛杉磯快艇的比賽。金州勇士在主將Stephen Curry缺陣的狀況下，由新生Dennis Schroder扛下先發控球的重責大任，首局打完，勇士靠著新秀Brandin Podziemski在鐘響前的三分球，取得21：19的領先。兩隊易籃後，勇士第三節的外線進攻大當機，全隊單節8投0中，僅拿下19分，讓快艇將分差拉開到81：62。然而，快艇先發5人得分都上看二位數，Norman Powell貢獻全隊最高的26分，James Harden拿下次高的18分，中鋒Ivica Zubac也繳出17分、11籃板，幫助快艇拿下近期的3連勝。