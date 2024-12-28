我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平在今年大聯盟賽季締造歷史紀錄，以54支全壘打與59次盜壘成為大聯盟史上首位達成「50轟50盜」的球員。大谷的堅定信念也在28日NHK播出的特別節目《「新傳奇」大谷翔平：史上首創「50－50」的幕後故事》首度被公開，道奇隊體能教練Travis Smith透露，大谷在賽季中展現出的目標意識與執著精神，為這項壯舉鋪平道路。本賽季，大谷翔平不僅成為大聯盟史上第六位達成「40轟40盜」的球員，更完成了史無前例的「50轟50盜」。除了締造個人成就之外，大谷也在季後賽中率領洛杉磯道奇隊奪下世界大賽冠軍，迎來職業生涯另一個高峰。Smith教練回憶起8月23日對光芒隊的比賽中，大谷在成功達成「40轟40盜」後的一段對話。「當時，他以半開玩笑的語氣對我說，『50轟50盜也可以試試吧？』然後他馬上接著說，『我能做到，絕對會完成！』」這段話充分展現了大谷的自信，也為他的隊友與教練團帶來鼓舞。Smith表示，大谷的這種態度和行動力是他能成為頂尖運動員的關鍵，「他不僅有天賦，更有難以置信的執行力與專注力。」大谷翔平「50轟50盜」是在9月18日對陣馬林魚隊之戰達陣。當天，大谷連續3個打席轟出全壘打，並跑出兩次盜壘成功，不僅締造了前無古人的紀錄，還幫助道奇隊提前鎖定季後賽席位。對於這樣的壯舉，教練團和隊友們無不表示驚嘆與敬佩。