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台北市前市長柯文哲涉貪污於26日偵查終結，涉收賄、圖利、公益侵占和背信等4罪，共求刑28年6月。對此，台北市民進黨議員林延鳳今（28）日表示，柯文哲面對司法、法官調查是含糊其辭，應誠實面對；此外，她也推測「柯文哲的政治生命應該已經結束」。柯文哲昨天以3000萬交保後，接受媒體訪問時特別感謝支持者沒有離開，柯文哲說，想起過去好多個被提訊、被押解回看守所的那些清晨與黑夜，不管多晚、不管是否下著雨，「舉牌支持、聲援著我的你們，沒有離開」。對此，林延鳳表示，柯文哲是3000萬重金交保，不是無保請回，代表法官認為柯文哲涉嫌重大，不知道柯的支持者以及民眾黨到底在開心什麼。林延鳳提到，柯文哲所講的話根本就只是在情勒，告訴大家要相信他不是一個圖利貪污的人，但面對法官、司法調查，卻是含糊其辭，包含USB及檔案記載的內容如何而來、如何解釋，把任任推給別人，都不願提出相關證明。林延鳳表示，柯文哲未來面對司法訴訟，必須要誠實的面對，何況還有其他包含北士科、魚果市場、南港轉運站等重大開發案都在等著他，柯文哲的政治生命應該已經結束。