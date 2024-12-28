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▲一名建中學生26日在Threads上發文，曬出班上約7、8位同學拿著麥當勞餐點的照片，寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」貼文一出，立即引來大量網友不滿怒轟、截圖。（圖／翻攝自Threads）

▲▼建中該班級帳號小編還在個人帳號持續張貼在教室內吃麥當勞的照片，發文表示「看到有天自己被出征其實挺爽的」、「我還是會繼續吃麥當勞，我反對性侵沒錯，但真的好香」。（圖／翻攝自Threads）

一名17歲少女在麥當勞打工期間遭主管侵犯最終輕生，引發社會強烈關注，甚至發起抵制麥當勞潮。近日卻有一群建中生揪團吃麥當勞，並開心地發文曬出照片，讓許多網友看了紛紛怒轟，沒想到該班級小編眼見被炎上，還在個人帳號狂貼吃麥當勞的照片，直言「看到有天自己被出征其實挺爽的」、「我反對性侵沒錯，但真的好香」，讓全場瞬間炸鍋：「明知道少女可憐卻一點同理心都沒有」、「中二生」。一名建中學生26日在Threads上發文，曬出班上約7、8位同學拿著麥當勞餐點的照片，寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」貼文一出，立即引來大量網友不滿怒轟、截圖，也有建中校友留言勸導，提醒敏感時機謹言慎行，甚至還有醫學系、牙醫系、金融相關人士出面放話，要讓這些未來考學測的學生，在大學或工作面試時難以順利錄取。該班級學生眼見被炎上，出面反擊喊「支持的是被正義蹂躪的無辜（麥當勞）分店」，班級帳號小編還在個人社群上持續張貼在教室內吃麥當勞的照片，發文表示，還有，更刻意標註「建國中學」。對此，不少網友怒批該群建中學生冷血、缺乏同理心，「會讀書但沒有品格」、「重點不是吃麥當勞，重點是吃了以後，故意去挑釁正在設法聲援受害者的抵制者」、「吃不是什麼問題，不關心或者冷漠也沒人管你，但大可不必再在別人傷口撒鹽」。但也有人支持學生，認為大眾不該情勒、獵巫，「人家只是去騎個腳踏車，順便去吃個麥當勞才發的，他又沒有特別說他支持」、「有趣，你們有反對的自由，別人也有自由」。而事件發酵一天後，建中校方今日出面道歉，「對於學生在班級Threads帳號發表不當言論，校方向社會大眾表達歉意，目前當事學生已深知事件嚴重性，並願深刻反省檢討。」昨日上午校方得知訊息後，立即針對這起事件進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，也已經聯繫當事學生的監護人共同協助。建中強調，學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤，期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任，「本校深知肩負之教育責任重大，為防止類似事件再度發生，我們將持續深化品格教育與性別平等教育。」