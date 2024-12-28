一名17歲少女在麥當勞打工期間遭主管侵犯最終輕生，引發社會強烈關注，甚至發起抵制麥當勞潮。近日卻有一群建中生揪團吃麥當勞，並開心地發文曬出照片，讓許多網友看了紛紛怒轟，沒想到該班級小編眼見被炎上，還在個人帳號狂貼吃麥當勞的照片，直言「看到有天自己被出征其實挺爽的」、「我反對性侵沒錯，但真的好香」，讓全場瞬間炸鍋：「明知道少女可憐卻一點同理心都沒有」、「中二生」。
一名建中學生26日在Threads上發文，曬出班上約7、8位同學拿著麥當勞餐點的照片，寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」貼文一出，立即引來大量網友不滿怒轟、截圖，也有建中校友留言勸導，提醒敏感時機謹言慎行，甚至還有醫學系、牙醫系、金融相關人士出面放話，要讓這些未來考學測的學生，在大學或工作面試時難以順利錄取。
建中生被炎上！班級小編狂貼麥當勞照：真的好香
該班級學生眼見被炎上，出面反擊喊「支持的是被正義蹂躪的無辜（麥當勞）分店」，班級帳號小編還在個人社群上持續張貼在教室內吃麥當勞的照片，發文表示「看到有天自己被出征其實挺爽的」、「我還是會繼續吃麥當勞，我反對性侵沒錯，但真的好香」，還有「考完段考就要來點麥當勞，沒有女權的世界真好」，更刻意標註「建國中學」。
對此，不少網友怒批該群建中學生冷血、缺乏同理心，「會讀書但沒有品格」、「重點不是吃麥當勞，重點是吃了以後，故意去挑釁正在設法聲援受害者的抵制者」、「吃不是什麼問題，不關心或者冷漠也沒人管你，但大可不必再在別人傷口撒鹽」。
但也有人支持學生，認為大眾不該情勒、獵巫，「人家只是去騎個腳踏車，順便去吃個麥當勞才發的，他又沒有特別說他支持」、「有趣，你們有反對的自由，別人也有自由」。
麥當勞事件延燒！建中校方出面道歉
而事件發酵一天後，建中校方今日出面道歉，「對於學生在班級Threads帳號發表不當言論，校方向社會大眾表達歉意，目前當事學生已深知事件嚴重性，並願深刻反省檢討。」昨日上午校方得知訊息後，立即針對這起事件進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，也已經聯繫當事學生的監護人共同協助。
建中強調，學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤，期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任，「本校深知肩負之教育責任重大，為防止類似事件再度發生，我們將持續深化品格教育與性別平等教育。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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該班級學生眼見被炎上，出面反擊喊「支持的是被正義蹂躪的無辜（麥當勞）分店」，班級帳號小編還在個人社群上持續張貼在教室內吃麥當勞的照片，發文表示「看到有天自己被出征其實挺爽的」、「我還是會繼續吃麥當勞，我反對性侵沒錯，但真的好香」，還有「考完段考就要來點麥當勞，沒有女權的世界真好」，更刻意標註「建國中學」。
對此，不少網友怒批該群建中學生冷血、缺乏同理心，「會讀書但沒有品格」、「重點不是吃麥當勞，重點是吃了以後，故意去挑釁正在設法聲援受害者的抵制者」、「吃不是什麼問題，不關心或者冷漠也沒人管你，但大可不必再在別人傷口撒鹽」。
但也有人支持學生，認為大眾不該情勒、獵巫，「人家只是去騎個腳踏車，順便去吃個麥當勞才發的，他又沒有特別說他支持」、「有趣，你們有反對的自由，別人也有自由」。
麥當勞事件延燒！建中校方出面道歉
而事件發酵一天後，建中校方今日出面道歉，「對於學生在班級Threads帳號發表不當言論，校方向社會大眾表達歉意，目前當事學生已深知事件嚴重性，並願深刻反省檢討。」昨日上午校方得知訊息後，立即針對這起事件進行瞭解，並召集導師、學務與輔導人員討論，也已經聯繫當事學生的監護人共同協助。
建中強調，學校將視調查結果啟動教育與輔導機制，協助學生正視錯誤，期盼學生關心社會議題，但同時也希望學生能秉持尊重與同理心，以理性和謹慎的態度參與公共討論，不可煽動對立或忽視社會責任，「本校深知肩負之教育責任重大，為防止類似事件再度發生，我們將持續深化品格教育與性別平等教育。」
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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