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▲告五人助陣藤岡靛打造浪漫新曲〈一起看黃昏〉。（圖／相信音樂）

▲藤岡靛攜台灣限定精選輯《Stars of the Lid》送暖迎歲末。（圖／相信音樂）

日本藝人藤岡靛出道近20年來，首度在台灣推出第一張精選輯《Stars of the Lid》，除了完整收錄出道至今30首創作，更與五人合作中文新曲〈一起看黃昏〉。告五人繼〈好不容易〉日語版改編後，這次大玩「交換禮物」，由他們改編藤岡靛的日文歌曲〈Teleportation〉，用輕快溫暖的旋律畫出夕陽奇景，在寒冬歲末之際送歌迷年末壓軸大驚喜。演歌雙棲的藤岡靛去年秋天完成登上日本武道館開唱的目標，也擔任告五人演唱會的驚喜嘉賓，站上高雄巨蛋的大舞台，創下不少人生里程碑。這次和告五人「交換禮物」，藤岡靛笑答：「原來日文版的〈Teleportation〉意思是『瞬間移動』，我第一次聽到中文版的〈一起看黃昏〉時，感覺像是他們邀請我一起穿梭到告五人的老家宜蘭，和他們3個人一起看宜蘭的黃昏！」懂吃也愛吃的告五人一聽聞，立刻熱情邀約藤岡靛大玩宜蘭，乾麵、小籠包、餛飩湯等在地巷弄美食更是如數家珍，「希望靛桑下回多待幾天，我們帶他去藏身在宜蘭大自然間的祕境民宿，在祕密基地好好放鬆！」告五人改編的〈一起看黃昏〉藏有許多用心的小細節，由雲安改編中文詞，「原曲很有戀愛氛圍，於是就選了這首歌來合作，把日劇裡面常出現的告白情節寫進歌！」哲謙的鼓也增添一份輕快，「小鼓使用了一顆年代很久遠的鼓，對照『一起看黃昏』當時的美妙時刻」。藤岡靛則大讚：「告五人用魔法變成的〈一起看黃昏〉毫無違和感，完全想不到這原來是一首日文歌啊。」對自己表現要求高的他，坦言中文歌詞密密麻麻，「為了讓自己發音清楚，我有空的時候都在偷偷練習，希望能帶給大家最好的一面」。寵粉的藤岡靛，除了帶來年末大禮外，也在首張精選輯《Stars of the Lid》台灣限定版特別親筆寫下致謝小卡，對歌迷說道：「希望大家可以多多支持我第一次在台灣發行的精選集，讓我住進你們的耳機裡吧。大家務必身體健康、開開心心的度過2024年最後的時光吧！」