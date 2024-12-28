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國民黨立委徐巧芯近日爆料，立院外交及國防委員會王定宇疑公器私用，將外界買不到的「ROC Navy」海軍外套改成民進黨版「Team Taiwan DPP」，還開團購讓民進黨員限量購買。徐巧芯今（28）日還加碼爆料，有黨證還能打88折。徐巧芯昨日在臉書爆料，王定宇把外界無法購買的海軍軍服改成民進黨版本，「破例一次」限量購買，還要在民進黨黨團會議時「靜靜至後方套量」，是多怕別人發現?徐巧芯還諷刺「怎麼不幫我們改一件Team ROC KMT？」海軍昨日答覆徐巧芯辦公室表示，海軍新式防寒夾克為海軍官兵制式服裝，並未開放民眾購買，且該款式防寒夾克智慧財產權為海軍所有。海軍開放現役官兵於服裝站購買價格為6500，服裝站不的販賣給民眾。徐巧芯今日出示民進黨訂購的網路連結表示，民進黨已經訂購150件，價錢還打88折，單價5760元，直呼「真好」。徐巧芯說，既然民進黨能買，國民黨應該也可以買，他們還在等廠商的報價。王定宇回應表示，針對某藍營立委，不只是趴在地上聞煙味、垃圾桶撿菸頭，現在連人家自費向民間廠商買外套，都要無事生非，實在可笑。王定宇還說，倒是這位詐欺犯的家屬，過去有偷拍陳時中的相片、尾隨偷拍王義川的相片，現在竟然拿著民進黨內部委員間的公文，這種抓耙仔的行徑，真無愧於詐欺犯的家屬。