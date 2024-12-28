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▲趙薇憑藉一雙圓滾滾的大眼睛以及活潑的個性，將小燕子古靈怪的形象演得惟妙惟肖。（圖／翻攝IMDb）

中國女星趙薇演出電視劇《還珠格格》小燕子一角後紅遍兩岸三地，2008年時宣布與富商黃有龍結婚，夫妻倆經商成功，沒想到在2018年被中國證監會指出兩人涉及空殼交易，遭罰人民幣60萬元（約新台幣269萬元），2021年中國政府無預警封殺趙薇，消失3年今（28）日突然在微博宣布與黃有龍離婚的消息。趙薇17歲時以傳記片《畫魂》進入演藝圈，雖然當時她飾演一個沒有台詞的角色，但這卻開啟她的演員之路，隨後接演電視劇《姐姐妹妹闖北京》飾演一位純樸的北漂少女，該劇讓更多人認識趙薇，也讓她有許多戲劇、廣告的演出機會，作家瓊瑤也看見她的潛力，找趙薇出演《還珠格格》。原先瓊瑤找趙薇飾演紫薇，但趙薇當時的班主任則認為紫薇的形象太過溫柔不適合她，加上演小燕子人選未定下來，於是就讓趙薇毛遂自薦，最後她也成功出演小燕子。趙薇憑藉一雙圓滾滾的大眼睛及活潑的個性，演出小燕子古靈精怪又叛逆的樣子，從此她紅遍兩岸三地。趙薇古靈精怪的形象深植人心，但她不願被定型，於是積極開拓戲路，隨後出演《情深深雨濛濛》的悲情女主角陸依萍，結果大受好評，從此轉型成功，並積極地往電影圈拓展演藝事業。2008年趙薇與富商黃有龍結婚，兩人育有一女「小四月」，還一起經營法國酒莊等多間公司，更是阿里巴巴影界第2大股東，不過夫妻倆在2018年被中國證監會發現涉及空殼交易挨罰人民幣60萬元（約新台幣269萬元），並且被勒令禁止進入證券市場5年。沒想到2021年8月26日，趙薇出演過的影視作品在中國各平台全數被下架，微博、超話都無預警被關閉，未上架的作品也被換角，趙薇更被中國政府點名為「劣跡藝人」。而近日趙薇捲入黃有龍的財務糾紛，遭到創投公司提告，今日她疑似將自己撇乾淨，在微博宣布與黃有龍離婚的聲明。