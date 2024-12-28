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▲一名建中學生26日在Threads上發文，曬出班上約7、8位同學拿著麥當勞餐點的照片，寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」貼文一出，立即引來大量網友不滿怒轟、截圖。（圖／翻攝自Threads）

▲首位在醫學系發起封殺的網友，將該班級的全體照直接PO出來，以學測面試威脅。（圖／翻攝自Threads）

建中麥當勞案持續延燒，一名17歲少女在麥當勞打工期間遭主管侵犯最終輕生，引爆麥當勞抵制潮，近日卻有一群建中生揪團吃麥當勞，還開心地拍照打卡，讓該群學生立即被炎上。有業界網友發起「醫學系封殺」，還直接曬出該班全班級照，反挨轟「網路霸凌未成年」，讓胸腔內科醫師蘇一峰也看不下去，忍不住發文打臉：「丟整個醫學院的臉，當學長姐不是讓你拿來霸凌人的特權。」一名建中學生26日在Threads上發文，曬出班上約7、8位同學拿著麥當勞餐點的照片，寫下「建中中午揪團騎腳踏車去吃麥當勞～」貼文一出，立即引來大量網友不滿怒轟、截圖，甚至還有醫學系、牙醫系、金融相關人士出面放話，要讓這些未來考學測的學生，在大學或工作面試時難以順利錄取。而首位在醫學系發起封殺的網友，直接將該班級的全體班級照PO出來，還嗆人品不好，不配為醫者，「現在面試的身家調查，比你們想像的刁鑽太多了，尤其在人品、在校風聲這一塊，不要心存僥倖。」事後該網友卻反挨轟「網路霸凌未成年」，甚至牽連到無辜的建中生，雖然他緊急刪照片、關閉帳號，但被害人父母仍怒喊：「我的孩子從大頭照被散布的那一刻起，傷害就已成形，什麼是公義？什麼是正義？什麼又是自以為？我想，這次很多人都需要重新釐清並學習。」蘇一峰今日在臉書發文，痛批該名發起封殺行為的醫學系網友，對方目前是住院醫師，卻發文誤導民眾對醫界生態的了解，讓他決定出面澄清，並列出3點錯誤，直言：第一，「我是四大科的住院醫師，所以我可以整死下面的學弟妹？」蘇一峰指出，，就算真的寄信給系主任罵建中生，醫院主管階級工作忙碌，「教授和主任看到可能一分鐘就丟到垃圾桶了。」主治醫師們根本也沒空理。第二，「四大科醫師很威風，電死下面的人，我要把關家世背景！」這點更是大錯特錯，把關家庭背景調查，是皮膚科、眼科、整形外科這些熱門科在做的事，四大科是醫院中最找不到人的科別，，就連台大、榮總醫院的大科都要四招、五招才能找齊住院醫師。第三，「這些建中生沒有一起反麥當勞，我認為建中學生需要接受社會的毒打！我用各行各業的面試口試權利毒打他們！」蘇一峰直呼荒謬，該網友想毒打建中生，結果自己反而先被社會毒打，「就算今天假如建中生有錯，也輪不到你這隻小蝦米來教他們做人，不是嗎？