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▲應曉薇提供放棄國籍聲明（圖／莊正法律事務所提供）

▲應曉薇出示放棄國籍聲明（圖／莊正法律事務所提供）

國民黨台北市議員應曉薇因在京華城案中涉貪，昨（27）北院裁定以1500萬交保，應曉薇的律師在昨中午，即把保釋金帶到台北地院辦理交保，應曉薇卻遲至下午3時45分許，才終於離開台北地院，傳出疑似因「雙重國籍」身分，導致作業延宕。對此，應曉薇今（28）日發布聲明回應。一、 應曉薇於民國70年間因隨同家人移民加拿大而擁有該國國籍，99 年底當選台北市議員後即前往加拿大駐台辦事處申請放棄該國國籍，於 100 年 2 月 10 日取得加拿大政府核發的喪失國籍證明（證 1），並於 100 年 5 月 10 日經台灣駐加拿大多倫多辦事處認證（證 2），應曉薇約於 14 年前即已確定無該國國籍，該護照業經繳回註銷，並無除中華民國護照以外的所謂第二本護照。二、 依據國籍法及內政部函示，擔任民選公職如兼具外國國籍，應於就職日起 1 年內完成喪失他國國籍程序及取得證明文件，應曉薇所為完全符合法令規定，已具備擔仼民意代表取得議員資格的必要條件。