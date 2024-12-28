台灣人非常喜歡吃火鍋，一年四季火鍋店生意都非常好，不過到了寒冬季節，跟朋友或同事聚餐一定少不了火鍋選擇，然而說到平價火鍋店品牌，肯定有許多人會想到涮乃葉、錢都、石二鍋等等。不過就有網友分享一間名為「Mo-Mo-Paradise」的壽喜燒火鍋店，來台灣已經開業21年水準仍然維持的不錯，且最便宜469元就能吃到飽，引起熱烈討論。
一名網友在臉書社團「大胃王吃到飽buffet分享區」貼文指出「冬天到了大家一定都愛吃火鍋，推薦我已經第51次回訪的Mo-Mo-Paradise，午餐來吃只要469元就能飽到你吐，現在可以500元以內吃到飽的火鍋店已經很少了，愛吃火鍋的不要錯過這家！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這還需要推薦嗎哈哈哈，都20年老店了，一直都是我的愛店」、「便宜又好吃，服務速度快速態度又親切」、「Mo-Mo壽喜燒還有人不知道嗎？好久沒去吃了倒是很懷念」、「肉品跟蔬菜種類不是很多，但品質都還不錯，以不到500元價格來說CP值很高」、「以前就一直都是Mo-Mo-Paradise跟涮乃葉在對打，這間是真的不錯！」
Mo-Mo-Paradise來台灣已經21年！平價火鍋選擇被讚爆
事實上，如果你是熱愛吃壽喜燒火鍋的民眾，對這間「Mo-Mo-Paradise」應該不陌生，它是在2003年從日本引進台灣的壽喜燒鍋物專賣店，招牌的壽喜燒湯底是用日本東京都進口的特選醬油，打造獨家的醬汁風味，另外店內特色是由店員進行桌邊服務給菜，並不是開放式自助吧，相對食安問題上更加的衛生。
奇妙的是，這家來自日本的「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒鍋物，在日本只有3家分店，但在台灣北中南一共開了30家分店，這可能歸功於台灣人熱愛CP值的平價美食，「Mo-Mo-Paradise」正好對準台灣人胃口，分店一間開過一間，且每家分店生意都非常不錯。這樣的景象也讓旅居日本的台灣夫妻「魚漿夫婦」曾經發文討論過，當時不少人也感到非常新奇。
桌邊服務超頂「蔬菜肉品都好吃」！Mo-Mo-Paradise真實開箱心得
《NOWnews》記者因為非常喜歡壽喜燒鍋物，固定每一段時間就會去Mo-Mo-Paradise用餐，這家雖然說不上是頂級的火鍋店，且提供的肉品以及菜類也不像其他火鍋店一樣有「浮誇自助吧」，但每種蔬菜看上去乾淨又新鮮，主打的「桌邊服務」，店員態度也都非常親切，用餐的環境非常舒適。
至於肉品部分選擇只有五種肉可以選擇，包括兩種牛肉、豬肉以及一種雞肉，不過雖然選擇少，但Mo-Mo-Paradise的肉品質量還是不錯，完全不受到價格較便宜影響，尤其如果是平日午餐去用餐，每個人只要469元就能吃到飽，完全是會讓人想回訪的店家！最近天氣越趨寒冷，如果民眾想吃火鍋不知道要吃哪家時，也許Mo-Mo-Paradise是你省錢又抗寒的最佳選擇哦！
🟡Mo-Mo-Paradise壽喜燒鍋物
📍全台30間分店名單請點我
📍平日午餐時段16：00前入場
費用：單湯底成人469元/兒童價235元
雙湯底每人519元/兒童價260元
📍平日晚餐、例假日全天時段
費用：單湯底每人629元/兒童價315元
雙湯底每人679元/兒童價340元
溫馨提醒：根據官網說明，未滿12歲以下半價；2歲以上，未滿6歲，每位酌收100元；未滿2歲以下免費。以上價位都需要酌收10%服務費，餐點均無法提供打包服務。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這還需要推薦嗎哈哈哈，都20年老店了，一直都是我的愛店」、「便宜又好吃，服務速度快速態度又親切」、「Mo-Mo壽喜燒還有人不知道嗎？好久沒去吃了倒是很懷念」、「肉品跟蔬菜種類不是很多，但品質都還不錯，以不到500元價格來說CP值很高」、「以前就一直都是Mo-Mo-Paradise跟涮乃葉在對打，這間是真的不錯！」
Mo-Mo-Paradise來台灣已經21年！平價火鍋選擇被讚爆
事實上，如果你是熱愛吃壽喜燒火鍋的民眾，對這間「Mo-Mo-Paradise」應該不陌生，它是在2003年從日本引進台灣的壽喜燒鍋物專賣店，招牌的壽喜燒湯底是用日本東京都進口的特選醬油，打造獨家的醬汁風味，另外店內特色是由店員進行桌邊服務給菜，並不是開放式自助吧，相對食安問題上更加的衛生。
奇妙的是，這家來自日本的「Mo-Mo-Paradise」壽喜燒鍋物，在日本只有3家分店，但在台灣北中南一共開了30家分店，這可能歸功於台灣人熱愛CP值的平價美食，「Mo-Mo-Paradise」正好對準台灣人胃口，分店一間開過一間，且每家分店生意都非常不錯。這樣的景象也讓旅居日本的台灣夫妻「魚漿夫婦」曾經發文討論過，當時不少人也感到非常新奇。
桌邊服務超頂「蔬菜肉品都好吃」！Mo-Mo-Paradise真實開箱心得
《NOWnews》記者因為非常喜歡壽喜燒鍋物，固定每一段時間就會去Mo-Mo-Paradise用餐，這家雖然說不上是頂級的火鍋店，且提供的肉品以及菜類也不像其他火鍋店一樣有「浮誇自助吧」，但每種蔬菜看上去乾淨又新鮮，主打的「桌邊服務」，店員態度也都非常親切，用餐的環境非常舒適。
至於肉品部分選擇只有五種肉可以選擇，包括兩種牛肉、豬肉以及一種雞肉，不過雖然選擇少，但Mo-Mo-Paradise的肉品質量還是不錯，完全不受到價格較便宜影響，尤其如果是平日午餐去用餐，每個人只要469元就能吃到飽，完全是會讓人想回訪的店家！最近天氣越趨寒冷，如果民眾想吃火鍋不知道要吃哪家時，也許Mo-Mo-Paradise是你省錢又抗寒的最佳選擇哦！
🟡Mo-Mo-Paradise壽喜燒鍋物
📍全台30間分店名單請點我
📍平日午餐時段16：00前入場
費用：單湯底成人469元/兒童價235元
雙湯底每人519元/兒童價260元
📍平日晚餐、例假日全天時段
費用：單湯底每人629元/兒童價315元
雙湯底每人679元/兒童價340元
溫馨提醒：根據官網說明，未滿12歲以下半價；2歲以上，未滿6歲，每位酌收100元；未滿2歲以下免費。以上價位都需要酌收10%服務費，餐點均無法提供打包服務。