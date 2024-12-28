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▲天氣冷想吃平價火鍋嗎？近日網友大推一間名為「Mo-Mo-Paradise」的壽喜燒鍋物店，最低每人只要469元就能吃到飽，引起討論。（圖/FB＠Mo-Mo-Paradise）

▲Mo-Mo-Paradise壽喜燒鍋物從日本引進台灣已經有21年歷史，店內主打的補菜桌邊服務，比起一般火鍋店的自助吧來說，乾淨又衛生。（圖/Google評價）

▲Mo-Mo-Paradise壽喜燒鍋物主打的就是高CP值價位，其肉品雖然不是最高檔，但以該價位來說，不馬虎也不錯吃！獲得許多老饕好評。（圖/FB@Mo-Mo-Paradis）

台灣人非常喜歡吃火鍋，一年四季火鍋店生意都非常好，不過到了寒冬季節，跟朋友或同事聚餐一定少不了火鍋選擇，然而說到平價火鍋店品牌，肯定有許多人會想到涮乃葉、錢都、石二鍋等等。一名網友在臉書社團「大胃王吃到飽buffet分享區」貼文指出「冬天到了大家一定都愛吃火鍋，貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「以前就一直都是Mo-Mo-Paradise跟涮乃葉在對打，這間是真的不錯！」，招牌的壽喜燒湯底是用日本東京都進口的特選醬油，打造獨家的醬汁風味，，這可能歸功於台灣人熱愛CP值的平價美食，「Mo-Mo-Paradise」正好對準台灣人胃口，分店一間開過一間，且每家分店生意都非常不錯。《NOWnews》記者因為非常喜歡壽喜燒鍋物，固定每一段時間就會去Mo-Mo-Paradise用餐，最近天氣越趨寒冷，如果民眾想吃火鍋不知道要吃哪家時，也許Mo-Mo-Paradise是你省錢又抗寒的最佳選擇哦！費用：單湯底成人469元/兒童價235元雙湯底每人519元/兒童價260元費用：單湯底每人629元/兒童價315元雙湯底每人679元/兒童價340元