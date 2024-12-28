傳統一獅將簽下新洋投Yohander Mendez！中職統一獅在上賽季拿下上半季冠軍，並成功在季後挑戰賽擊敗樂天桃猿，可惜在台灣大賽1：4不敵中信兄弟，飲恨亞軍作收。陣中先發洋投包含勝騎士、布雷克的表現穩定，根據媒體《ETtoday》報導指出，獅隊除了有意和2人續約外，還接觸了本季效力日職讀賣巨人隊的洋投Yohander Mendez，且領隊蘇泰安透露雙方已經完成簽約。
獅隊洋投戰力再升級 大聯盟經驗＋旅日
統一上賽季洋投戰力僅次於中信兄弟，包含先發型洋投布雷克、勝騎士，以及牛棚投手裴瑞茲，在中職的數據都名列前茅，即便是表現相對一般的羅昂，主投104局，防禦率仍控制在2.77，唯獨僅有凱力士遲遲沒辦法獲得一軍出場機會。
根據報導指出，獅隊領隊蘇泰安表示，和勝騎士、布雷克洽談續約部分都接近共識，並且已經和新洋投Yohander Mendez簽約，中文譯名取為蒙德茲。Yohander Mendez過去擁有4年大聯盟經驗，為德州遊騎兵效力，總共出賽20場比賽，扛下5場先發，拿下3勝3敗，防禦率6.23。
從2020年起開始流浪選手生涯，期間主要在墨西哥聯賽、獨立聯賽中出賽，直到2023年轉戰日職的讀賣巨人隊，但也只出賽2場，主投4.1局，防禦率高達12.46。不過在12強賽期間，披上委內瑞拉戰袍，出賽3場，主投3局沒有失分，其中有2.2局面對日本打線，僅被敲出2支安打沒有失分，或許因此被獅隊相中。
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統一上賽季洋投戰力僅次於中信兄弟，包含先發型洋投布雷克、勝騎士，以及牛棚投手裴瑞茲，在中職的數據都名列前茅，即便是表現相對一般的羅昂，主投104局，防禦率仍控制在2.77，唯獨僅有凱力士遲遲沒辦法獲得一軍出場機會。
根據報導指出，獅隊領隊蘇泰安表示，和勝騎士、布雷克洽談續約部分都接近共識，並且已經和新洋投Yohander Mendez簽約，中文譯名取為蒙德茲。Yohander Mendez過去擁有4年大聯盟經驗，為德州遊騎兵效力，總共出賽20場比賽，扛下5場先發，拿下3勝3敗，防禦率6.23。
從2020年起開始流浪選手生涯，期間主要在墨西哥聯賽、獨立聯賽中出賽，直到2023年轉戰日職的讀賣巨人隊，但也只出賽2場，主投4.1局，防禦率高達12.46。不過在12強賽期間，披上委內瑞拉戰袍，出賽3場，主投3局沒有失分，其中有2.2局面對日本打線，僅被敲出2支安打沒有失分，或許因此被獅隊相中。
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