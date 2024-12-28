我是廣告 請繼續往下閱讀

傳統一獅將簽下新洋投Yohander Mendez！中職統一獅在上賽季拿下上半季冠軍，並成功在季後挑戰賽擊敗樂天桃猿，可惜在台灣大賽1：4不敵中信兄弟，飲恨亞軍作收。統一上賽季洋投戰力僅次於中信兄弟，包含Yohander Mendez過去擁有4年大聯盟經驗，為德州遊騎兵效力，總共出賽20場比賽，扛下5場先發，拿下3勝3敗，防禦率6.23。從2020年起開始流浪選手生涯，期間主要在墨西哥聯賽、獨立聯賽中出賽，