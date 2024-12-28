我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NBA雷霆被視為是最大黑馬，也有機會奪冠。（圖／美聯社／達志影像）

▲密爾瓦基公鹿奪下NBA盃冠軍，後勢看漲。（圖／美聯社／達志影像）

▲克里夫蘭騎士本季戰績高居第一。（圖／美聯社／達志影像）

2024-25 NBA賽季進行約三個月，冠軍競爭格局逐漸成形。波另一方面，雷霆憑藉聯盟領先的防守表現以及24勝5負的驚人開局，正與塞爾提克展開激烈的競爭。同時公鹿、騎士等球隊也崛起，為總冠軍賽增添更多不確定性。波士頓塞爾提克以23勝8負的戰績，穩居東區霸主地位。明星前鋒Jayson Tatum本季表現火熱，場均29分、9.5籃板和5.6助攻，投籃命中率46.6%，每場命中4記三分球。他的穩定表現，讓球隊在進攻端無懈可擊。儘管近期遭遇小幅冷潮，今天大勝溜馬之前，塞爾提克在過去四場比賽中輸掉三場，包括聖誕節對76人的失利，但這並未對他們的奪冠機率造成明顯影響。隨著球星Kristaps Porzingis復出，他們將進一步鞏固冠軍熱門的地位。奧克拉荷馬雷霆成為本季最大黑馬之一，以聯盟最佳的防守效率以及23勝5負的戰績，穩居冠軍競爭第二位。即使Chet Holmgren因傷缺席，Shai Gilgeous-Alexander的全能表現依然讓雷霆保持競爭力。雷霆在攻守兩端的平衡發揮，使他們成為西區最穩定的球隊之一。密爾瓦基公鹿在NBA杯奪冠後士氣高漲，儘管賽季初表現平平，但近期表現令人印象深刻，逐漸回到競爭行列。而克里夫蘭騎士則憑藉全聯盟最佳戰績（27勝4負），以及攻防兩端的全面提升，成為值得關注的冠軍黑馬。主教練穩定指揮，明星球員Jayson Tatum與Kristaps Porzingis帶領，仍是冠軍最大熱門。Shai Gilgeous-Alexander領銜的聯盟最佳防守隊伍，表現穩定且潛力無限。新任主教練Kenny Atkinson帶領，戰績全聯盟第一，攻防全面提升，但莊家依舊不看好能奪冠。NBA杯冠軍，近期強勢反彈，核心球員狀態回升。攻擊火力強大，近期擊敗多支強隊，展現冠軍競爭力。