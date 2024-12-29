選美不只是華人演藝圈發掘新秀的慣常管道，在歐美國家更是一些天
后級大牌發跡的場合，包括「最經典貓女」蜜雪兒菲佛、「 性感女神」莎朗史東、奧斯卡影后荷莉貝瑞、「神力女超人」 蓋兒加朶都曾是選美冠軍。
「最經典貓女」曾在演藝圈重鎮選美奪冠 1990年代銀幕最紅天后之一
以《蝙蝠俠大顯神威》中的貓女一角令人難忘的蜜雪兒菲佛，曾經是
《時人》雜誌著名的「全球最美50人」專題創刊號封面人物。 她在中學畢業後就一直邊打工、邊懷抱著明星夢， 剛好她在加州迪士尼所在的橘郡附近長大，就參加了「橘郡小姐」 選美。
加州是美國演藝界重鎮，匯集了來自各地的美女，不認為自己多麼國
色天香的蜜雪兒，卻在選美中奪下后冠，後來去參選「加州小姐」 拿下第6名，儘管選美之路止步，卻得到了經紀人注意、簽下合約， 開始專心闖蕩演藝圈，成了1990年代美國影壇最紅天后之一。
「莎嬸」年輕時高智商 選美封后踏進演藝圈
類似遭遇也在莎朗史東的身上發生，她一向標榜自己是曾驗測出IQ
高達154的天才，卻沒有繼續往知名學府邁進， 而是在高中畢業後參加賓州「克勞福郡小姐」選美拿下冠軍， 也是再轉戰「賓州小姐」沒能更上層樓，就簽下了經紀人， 接著一面當模特兒，一面到處去試鏡，從跑龍套開始，還曾為《 花花公子》拍清涼上空照，才終於得到在《第六感追緝令》 大膽演出、事業大突破的機會。
黑白混血影后超強 美國小姐、世界小姐都曾得名
比起這兩位演藝圈前輩，由黑人父親和白人母親所生的荷莉貝瑞在選
美的表現就更厲害，19歲就拿下「全美妙齡小姐」冠軍， 20歲戴上「俄亥俄州小姐」后冠，同年在「美國小姐」得到亞軍， 後來在「世界小姐」選美得到第6名。即便有這麼多豐功偉業，她還 是熬了快10年才成為有一定知名度的非白人女星，接著才因扮演《 X戰警》中的暴風女大紅，再以《擁抱艶陽天》創下首位非白人奧斯 卡影后紀錄。
「神力女超人」只覺得選美好玩就參加 自己都沒想到會勇奪冠軍
至於以《神力女超人》廣為人知的蓋兒加朶，18歲參加「以色列小
姐」選美，當時只覺得應該會很好玩，從沒想過會勝出，結果贏得后 冠、代表以色列參加「環球小姐」選美。之後她先服完兵役， 再去念大學，已經受到影視業的注意，雖然爭取演《007: 量子危機》女主角失利，卻被選角指導記住，日後選定她成為《 玩命關頭》系列的神祕美人吉賽兒扮演者，她才得以在好萊塢躍上一 線大牌的地位。
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以《蝙蝠俠大顯神威》中的貓女一角令人難忘的蜜雪兒菲佛，曾經是
加州是美國演藝界重鎮，匯集了來自各地的美女，不認為自己多麼國
「莎嬸」年輕時高智商 選美封后踏進演藝圈
類似遭遇也在莎朗史東的身上發生，她一向標榜自己是曾驗測出IQ
黑白混血影后超強 美國小姐、世界小姐都曾得名
比起這兩位演藝圈前輩，由黑人父親和白人母親所生的荷莉貝瑞在選
「神力女超人」只覺得選美好玩就參加 自己都沒想到會勇奪冠軍
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