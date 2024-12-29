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▲曾主演《蝙蝠俠大顯神威》、《危險遊戲》等票房大片的蜜雪兒菲佛，曾是加州「橘郡小姐」冠軍。（圖／摘自IMDb)

▲自稱智商高達154的莎朗史東，曾是美國賓州的「克勞福郡小姐」第一名。（圖／摘自IMDb）

▲荷莉貝瑞年輕時就在各種不同選美比賽中拿下出色成績，實力驚人，曾是「美國小姐」亞軍、「世界小姐」第6名。（圖／摘自IMDb）

▲蓋兒加朵如果沒因為選美奪冠受到演藝圈注意，就無法因為《神力女超人》這個角色而走紅全球。（圖／摘自IMDb）

選美不只是華人演藝圈發掘新秀的慣常管道，在歐美國家更是一些天后級大牌發跡的場合，包括「最經典貓女」蜜雪兒菲佛、「性感女神」莎朗史東、奧斯卡影后荷莉貝瑞、「神力女超人」蓋兒加朶都曾是選美冠軍。以《蝙蝠俠大顯神威》中的貓女一角令人難忘的蜜雪兒菲佛，曾經是《時人》雜誌著名的「全球最美50人」專題創刊號封面人物。她在中學畢業後就一直邊打工、邊懷抱著明星夢，剛好她在加州迪士尼所在的橘郡附近長大，就參加了「橘郡小姐」選美。加州是美國演藝界重鎮，匯集了來自各地的美女，不認為自己多麼國色天香的蜜雪兒，卻在選美中奪下后冠，後來去參選「加州小姐」拿下第6名，儘管選美之路止步，卻得到了經紀人注意、簽下合約，開始專心闖蕩演藝圈，成了1990年代美國影壇最紅天后之一。類似遭遇也在莎朗史東的身上發生，她一向標榜自己是曾驗測出IQ高達154的天才，卻沒有繼續往知名學府邁進，而是在高中畢業後參加賓州「克勞福郡小姐」選美拿下冠軍，也是再轉戰「賓州小姐」沒能更上層樓，就簽下了經紀人，接著一面當模特兒，一面到處去試鏡，從跑龍套開始，還曾為《花花公子》拍清涼上空照，才終於得到在《第六感追緝令》大膽演出、事業大突破的機會。比起這兩位演藝圈前輩，由黑人父親和白人母親所生的荷莉貝瑞在選美的表現就更厲害，19歲就拿下「全美妙齡小姐」冠軍，20歲戴上「俄亥俄州小姐」后冠，同年在「美國小姐」得到亞軍，後來在「世界小姐」選美得到第6名。即便有這麼多豐功偉業，她還是熬了快10年才成為有一定知名度的非白人女星，接著才因扮演《X戰警》中的暴風女大紅，再以《擁抱艶陽天》創下首位非白人奧斯卡影后紀錄。至於以《神力女超人》廣為人知的蓋兒加朶，18歲參加「以色列小姐」選美，當時只覺得應該會很好玩，從沒想過會勝出，結果贏得后冠、代表以色列參加「環球小姐」選美。之後她先服完兵役，再去念大學，已經受到影視業的注意，雖然爭取演《007:量子危機》女主角失利，卻被選角指導記住，日後選定她成為《玩命關頭》系列的神祕美人吉賽兒扮演者，她才得以在好萊塢躍上一線大牌的地位。