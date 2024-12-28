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民眾黨主席柯文哲26日被台北地檢署依貪汙圖利、收賄罪等嫌起訴，台北地方法院27日凌晨裁定，羈押中的5名被告皆具保，不過北檢不服裁定，昨即對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等未認罪被告提出抗告。昨（27）日深夜11點30分許，抗告卷宗送進台灣高等法院，高院分案後由法官潘怡華抽中，行政庭長王屏夏為合議庭審判長，據了解，目前已開始閱卷，最快今日將作出裁定。26日北院招開接押庭時，柯文哲仍否認犯罪，批檢察官押人取供，凌晨3時20分許，北院裁定柯3000萬元交保、威京集團主席沈慶京4000萬元交保、台北市議員應曉薇1500萬元交保、台北市前副市長彭振聲500萬元交保，柯競總前財務長李文宗加保800萬元，最後以1千萬元交保，5人昨（27）日全部完成保釋。不過北檢不服法院對柯文哲、應曉薇、沈慶京、李文宗等4名被告裁定交保，昨晚間9時30分，向北院提出抗告，而已認罪的彭振聲，檢方未提出抗告。北院在整理卷宗後，27日深夜11時，即將抗告狀送抵高院，高院表示，上午11時11分許，法官已在閱卷中，但案卷很多，不一定於今日會有結果。