我是廣告 請繼續往下閱讀

台大國發所教授劉靜怡獲總統賴清德提名為大法官，但民進黨立委卻不願背書，51席綠委全投不同意票，槓上賴清德。劉靜怡曾任民進黨立委沈伯洋的碩士論文口試委員，沈伯洋今（28）日受訪稱民進黨團並沒有抹黑劉靜怡，他還是對劉靜怡很敬重。劉靜怡也立刻回嗆，垃圾話連篇。賴清德提名司法院正副院長與5名大法官，但7人當中只有劉靜怡遭唯一封殺。沈伯洋今說，這次投票整體策略上希望能夠達到法定員額，不同的聲音能夠進到憲法法庭，這是策略上的問題，對於劉靜怡老師還是非常敬重，希望劉靜怡不要誤會。劉靜怡立刻在臉書回嗆，「原來5天來出於自己同志嘴巴的各種造謠抹黑，就是所謂假訊息戰專家沈大立委『敬重』我這個老師的方式？真的是完全改變敬重的基本定義了嘛，連分享垃圾話連篇的新聞都嫌多餘，先好好自重再檢視自己的論述邏輯有多少漏洞吧。先好好自重再檢視自己的論述邏輯有多少漏洞吧。」