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，其中包括成棒副球場看台區、戶外牛棚練習區、戶外打擊練習區及室內多功能練習場，其中看台區及戶外牛棚練習觀看區為全區開放，民眾可免費參觀。延續2024年首推亞太成棒副球場訓練開放參觀，推出「One Day Pass」獲得球迷好評，2025年獅隊第一階段春訓前兩週持續在亞太棒球村成棒副球場進行，週六、週日場次從09:00開放球迷免費參觀春訓訓練。除了活動之外，One Day Pass為考量活動品質，每場限額1000位，12月30日12:00於全台統一超商ibon售票系統開賣，預約滿額後現場將不再販售。連續兩週週六、週日春訓練習結束後，球隊也將安排統一獅球星們一起與球迷進行春訓見面會活動，詳細活動內容，另行公佈。，而亞太棒球村成棒副球場也有規劃便利停車專區，歡迎球迷也可開車前往參與本次春訓訓練參觀活動。活動日期：2025年1月.11、12、18、19日活動地點：亞太棒球村 成棒副球場開放時間：09:00開放進場售票內容：OneDay Pass票券費用：150元/張 每場限額1000張活動內容：1、亞太成棒室內球場參觀2、棒球打擊、守備遊戲體驗3、戶外牛棚拍照體驗4、每日推出好禮抽抽樂活動，每張券均可參加一次