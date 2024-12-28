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▲陳漢典擔任《S+PLUS巔峰舞者》評審，認為舞者要不斷地去參加各種比賽，只要不怕輸才有機會進步。（圖／三立電視提供）

▲陳漢典期許未來有更多的節目、戲劇，可以做有關街舞題材的東西，將街舞、嘻哈或潮流等文化發揚光大。（圖／三立電視提供）

藝人陳漢典自2006年出道，憑藉超群模仿才藝及無厘頭主持風格，深受觀眾喜愛，不僅在綜藝方面有亮眼表現，他也跨領域演出多部電影，2018年更一圓唱跳歌手的夢想，推出首張個人音樂作品，交出漂亮的演藝成績單。然而如今他又多了新身分，跨界擔綱嘻哈舞蹈實境節目《S+PLUS巔峰舞者》的評審，合作AKIRA、吳建豪、MCHotDog及田一德，強力跨界搭檔令人期待！陳漢典這次是《S+PLUS巔峰舞者》評審之一，在節目中也真正發揮了他對嘻哈舞蹈的專業知識，他覺得這次台灣的舞團實力都非常好，他認為舞者要不斷地去參加各種比賽，只要不怕輸才有機會進步，特別是每一團的特色都非常鮮明，他舉例：「像是我跳舞，也會有一個人家的既定印象，我跳舞就是兩個字『好笑』，這也是一個特色。」他認為每個舞團都要有自己的團風，走出獨樹一幟的風格。節目中，陳漢典表示最喜歡Battle環節，因為Battle就是沒有辦法排練的，舞者會把他們的潛能給激發出來。而巴黎奧運讓大眾看到台灣霹靂舞實力，他認為在舞蹈這塊，自己有持續不斷在練舞，但最重要的是想要推廣街舞這個文化讓大家知道，用他的一些力量來感染大家，讓大家知道街舞這個東西是很好玩的，他也表示想做街舞的推廣大使，盡他所能讓更多人知道街舞究竟是怎麼一回事。陳漢典也期許未來有更多的節目、戲劇，可以做一些有關街舞題材的東西，將街舞、嘻哈或潮流等文化發揚光大，他舉例有部戲劇的台詞就讓他印象很深刻，「不要打了、不要打了！要打去練舞室打！」這個就是很棒的有關街舞的戲劇，現在有些學校他們有街舞系、街舞科，渴望未來更多學校可以有這樣專門的科系，讓大家去研究。三立都會台與勝星娛樂合作，將在2025年1月4日起，每週六晚間10點播出全新嘻哈舞蹈實境節目《S+PLUS巔峰舞者》，該節目最堅強的評審陣容，包括AKIRA、吳建豪、陳漢典、小春、大淵、MCHotDog、 TONY GOGO、NIKE、徐百川、田一德，金陽與許凱皓則擔任賽評工作，而參加的每個舞團也都是大有來頭，除台灣外，還包括日本、韓國、新加坡街舞強者一同挑戰。