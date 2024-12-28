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▲節目《來吧！哪裡怕》朵拉（左起）、威廉、小祿、小煜、阿緯、王子、敖犬及小杰一行人到南投挑戰「搶成功」活動。（圖／TVBS提供）

▲六棒為獲得勝利，接受嚴苛體能特訓，練習推動400公斤的戰船。（圖／TVBS提供）

從節目《模范棒棒堂》發跡的敖犬（莊濠全）、小煜（楊奇煜）、威廉（廖亦崟）、阿緯（劉峻緯）、小杰（廖允杰）及王子（邱勝翊）2006年組成偶像男子團體，當年收服許多粉絲的心，時隔18年六位男孩已蛻變為成熟男子漢，如今還合體打造全新團綜，掀起一波回憶殺，最新一集找來特別來賓小祿，一行人到南投參加「搶成功」推戰船競賽，過程中，眾人氣力用盡遊覽車卻頻頻後退滑，驚險情況讓堅守在前門的推手小杰驚呼：「剛差點失去四個（兄弟）！」嚇壞現場眾人。節目中六棒前往南投國姓鄉參加「搶成功」推戰船競賽，聽聞要推動400公斤戰船跑70公尺，加上直線奔跑60公尺、攀爬繩梯並於高台奪旗等考驗，威廉直呼：「這是我們的體能之巔了」，鄉長邱美玲也熱情提醒他們：「要發揮團隊精神，跑很快喔！」 阿緯笑回：「可以的，我們跑下坡很快。」而六棒的對手是蟬聯四屆冠軍，甚至是體育學院畢業的國手，嗆聲六棒：「我們沒有在搶失敗的啦！」聽到對手來頭不小，六棒紛紛打鬧吵著要回家。六棒為獲得勝利，接受嚴苛體能特訓，首先練習攀爬繩梯，因尚未從拔河挑戰中恢復，成員們竟產生「恐繩症」，王子透露：「現在看到繩子就覺得好痛！」接著挑戰在斜坡推著重達16.5噸的遊覽車，被調侃是真正的「老漢推車」。過程中，眾人氣力用盡讓遊覽車頻後退，驚險情況讓堅守在前門的推手小杰，驚呼：「剛差點失去四個（兄弟）！」敖犬則相當正能量喊道：「我們要開始走上坡了！」本週六鎖定高潮迭起的《來吧！哪裡怕》每週六晚間8點TVBS 42頻道，以及晚間10點Netflix、海外獨家播映平台TVB Anywhere。