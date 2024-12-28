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▲CHARKA的「專利足弓鞋墊」設計，加上德國EVA材質，能夠完美貼合任何腳型，並具備超強的吸震效果，提供極致的舒適感。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.28）

▲CHARKA鞋面的設計採用設計師專用精品布料，創造出各種主題系列。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.28）

▲來自美國的休閒鞋品牌CHARKA 最新概念旗艦店進駐高雄夢時代。（圖／記者陳美嘉攝，2024.12.28）

全新休閒鞋品牌CHARKA進軍台灣！業者指出，近年來消費者習慣改變，對於鞋類著重舒適性多於功能性，穿脫方便及舒適性成為消費者首要考量，看好這股休閒鞋風潮，特別引進來自美國的休閒鞋品牌CHARKA。今（28)日更找來網路爆紅的「炸裂舞」原創Suli所領軍的Spark啦啦隊助陣，熱力行銷。來自美國的休閒鞋品牌CHARKA，是由一群熱愛藝術美學創作的頂尖工程師及設計師，打造出兼具時尚又舒適的手工休閒鞋，CHARKA休閒鞋成功克服了設計感與舒適性難以平衡的難題，研發出具有獨特DNA。業者表示，運動鞋是針對跑步或各種運動而設計，因此重心偏向前腳，若平時行走時持續維持重心向前，長期很容易導致小腿肌肉痠痛，嚴重則影響膝蓋。CHARKA的「專利足弓鞋墊」設計，加上德國EVA材質，能夠完美貼合任何腳型，行走時讓壓力及震波都能平均分散鞋底，使雙腳得到緩衝放鬆，並具備超強的吸震效果，提供極致的舒適感。此外，CHARKA鞋面的設計採用設計師專用精品布料，創造出各種主題系列，其中最受迎的COCO系列，以細緻的編織布料巧妙的加入金色絲線，閃耀著氣質奢華感，還有綻放隨興浪漫的DAISY蕾絲系列、簡潔俐落普普幾合元素的CANVAS等系列，這些強烈時尚設計感，都讓CHARKA休閒鞋成功圈粉。CHARKA休閒鞋穿脫方便、舒適好穿又兼具時尚搭配性，加上收納方便，更是常出國的「旅行咖」必備行頭。目前CHARKA休閒鞋全台北中南共有八個直營百貨門市，主要銷售商品以男、女休閒鞋、拖鞋為主，最新概念旗艦店日前於高雄夢時代三樓盛大開幕，期間全面九折優惠，試穿再送萬用帆布袋一個。