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▲日本社會沒有和流浪動物共生的觀念，無法接受餵食浪貓、浪狗的文化。（圖／記者賴禹妡攝）

近幾年許多台灣人到日本旅遊，但當地文化其實有不少禁忌，小心踩地雷犯眾怒！在台日人「日本人的歐吉桑」近日就發文透露，台灣經常能看見有好心人餵食流浪動物，但這個行為在日本非常NG，還會被視為是自私、不負責任的表現，「一定被周圍的日本人破口大罵！」臉書粉專「日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん」25日發文，表示在台灣無論是市區或郊區，經常看到有人餵食流浪動物的痕跡，但在日本做出一樣的行為，，因為日本社會沒有和流浪動物共生的觀念，無法接受餵食浪貓、浪狗的文化。「日本人的歐吉桑」透露，在日本分辨流浪動物的方法非常簡單，只要脖子有項圈就是平時有受人照顧，沒有的話幾乎都是流浪動物。，這並不是代表冷漠，，影響到附近店家做生意，進而被通報到「保健所」或「動物愛護中心」。這些流浪動物被交到相關團體手上後，下場不一定能幸福，尤其是狗狗，「我小時候像台灣一樣到處都有流浪狗，但是有一天開始保健所把流浪狗開始處理了，結果現在日本馬路幾乎都沒有流浪狗。」日本神社更是嚴格，有些神社還會將流浪動物視為「害獸」。「日本人的歐吉桑」提醒，，「這些文化、想法，日本跟台灣非常不同，如果在日本馬路上看到流浪動物，請您想起來這篇文章！」