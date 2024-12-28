我是廣告 請繼續往下閱讀

▲12月28日「還我母語運動日」訂定為全國客家日，彰顯母語文化的重要性。（圖／屏東縣府提供）

今（28）日是全國客家日暨還我母語日，屏東縣府以實際行動推動母語傳承，邀請青年朋友深入佳冬客家聚落，透過文化走讀、藝術演出和多元分享，探討如何創新推廣客語，傳遞母語意識，並呼籲更多人參與「講客」行列，共同促進族群交流，展現臺灣多元文化的價值。縣府客家事務處表示，屏東縣客家人口占全縣人口的23.1%，總數約18.7萬人。縣府秉持母語復興精神，結合家庭、學校、社區及公部門，規劃多元客語推廣策略，並透過跨局處合作及公私協力，積極營造「想說、會說、隨處可學」的客語友善環境，實現母語生活化、家庭化及永續傳承的願景。活動當天，來自屏東大學、屏東科技大學的學生及佳冬在地青年，從新世代視角熱烈分享如何以創新方式推廣客語，並以客家元素融入熱音、國樂與舞蹈等藝文演出，展現青年對母語傳承的熱忱。此外，在專業導覽解說下，青年朋友走讀佳冬客庄古蹟群，參訪蕭家祖屋、詩人步道、蕭屋洋樓、楊氏宗祠等歷史建築，體驗古蹟如活的博物館，感受建築藝術、詩詞與客家文化交織的深厚底蘊。