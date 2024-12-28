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民眾黨主席柯文哲昨日交保後，黨內派系惡鬥搬上檯面，前秘書長謝立功指近日聽聞，有人要運作讓黃珊珊復權，中央委員江和樹一天內二度重砲轟謝立功，為了參選中評委搞黨內分裂，並批評當初全黨相信柯文哲清白時，只有謝立功一個人喊話認罪協商，「這個時候你還好意思要來選中評委？」民眾黨中央改選前夕，暗潮洶湧的內鬥拉上檯面。前秘書長謝立功爆料，黨內有人爭取中央委員，是要讓民眾黨立委黃珊珊復權，爭取九合一大選機會。黨主席柯文哲羈押期間，多次出來喊話小草團結、槍口一致對外的中央委員江和樹，今（28）日則二度將槍口朝向謝立功。江和樹上午先為黃珊珊辯護，指黃珊珊被中評會停權後並沒有申訴，謝立功自己是讀法律的，非常了解民眾黨章程，「人家說這樣的話，你應該要反駁才對啊！為什麼會說出這種話？」下午江和樹再度砲轟謝立功，指他這次參選中評委，最大目就是「要回來滅黨的、要來報復的」。江和樹說，當初柯文哲出事的時候，大家都相信柯文哲清白，只有謝立功認定他有罪、喊話要柯文哲認罪協商，中評會要求謝立功到黨中央說明此事，「你連理人家也不要啊！你有在尊重中評委嗎？」江和樹批評，謝立功先說要選中常委，後來又說要選中評委。也不看看自己2022年擔任黨秘書長時，民眾黨在九合一選舉的戰績有多慘，這個時候還好意思說要來選中評委，「我祝福你啦！我相信所有的黨代表也不是傻的啦！」