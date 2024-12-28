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▲「AI DJ Heart樹洞先生」可以透過聊天的方式，跟AI樹洞先生聊天，並依照用戶的心情推薦音樂。（圖／記者吳翊緁攝）

▲「AI風格拍貼機」，現場只需簡單拍攝，即可將自拍大頭貼瞬間轉化為喜愛的插畫家風格化的藝術作品。（圖／記者吳翊緁攝）

▲橘子集團策略長暨創新實驗室負責人陳冠宇。（圖／記者吳翊緁攝）

全台首創AI追星技術！橘子集團旗下Vyin AI、粉絲社群平台 hidol 快閃打造「AI 潮流探索站」，讓粉絲透過AI技術與偶像近距離接觸，三大體驗讓AI更加人性化。橘子集團表示，希望透過娛樂的方式，讓市場了解AI可以很貼近用戶，創新的AI技術也吸引海外廠商關注，目前橘子集團跟北美、APEC區域的企業，已經陸續洽談國際型合作，最快明年橘子集團AI技術有望進軍海外市場。「AI 潮流探索站」即起至2025年1月19日於信義香堤大道廣場快閃登場，本次有三大展區，包括「hidol AI Voice 聲動熱線」讓用戶可以跟偶像一對一互動；第二個是「AI DJ Heart樹洞先生」可以透過聊天的方式，跟AI樹洞先生聊天，並依照用戶的心情推薦音樂；最後則是「AI風格拍貼機」，現場只需簡單拍攝，即可將自拍大頭貼瞬間轉化為喜愛的插畫家風格化的藝術作品。橘子集團策略長暨創新實驗室負責人陳冠宇表示，打造「AI 潮流探索站」是希望AI不要再以冷冰冰的方式接觸消費者，讓市場、用戶了解AI可以很人性化，用娛樂的方式給到消費者，目前橘子集團AI技術也與消費、零售、遠距醫療談運用合作「我們也在跟北美跟APEC區域談一些國際型合作，期待明年有國際案例成功。」陳冠宇也提到，雖然目前橘子集團服務的對象以企業用戶為主，但接觸一般消費者的話就是以「hido」這款APP，讓粉絲可以線上跟FEniX、幽靈水晶等偶像互動，目前已經看到有很多粉絲到「AI 潮流探索站」體驗後，下載APP跟偶像的AI分身互動，並且錄影拍到社群上，（推廣）效果很不錯，所以目前面對終端消費者會以「hido」這款媒介為主，其餘則是以展會、B2B（企業和企業）的方式。「AI 潮流探索站 」12月20日至2025年1月19日限定登場，快到信義香堤大道廣場探索AI如何改變日常生活，感受科技娛樂浪潮的無限可能，展期間還有週末限定系列寵粉活動：◾活動期間：2024 年 12月 20 日（五）至2025年1 月19 日（日）◾活動地點：臺北最HIGH新年城－台北市信義香堤大道廣場◾01/11（六）15:00-16:00 FEniX◾01/04（六）15:00-16:00 原子少年2 ARKis◾01/05（日）14:00-14:30 文創股長圖文創作者緩緩、茶包先生和恐龍的房間◾01/18（六）15:00-17:00 LIVE暢聊趴，邀Fi-Né 粉內、老莫、《童話裡都是騙人的》及庸俗救星聊音樂與新計畫