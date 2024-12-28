我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國總統尹錫悅本月3日宣佈戒嚴令後，引發的政治風暴仍在持續，尹錫悅與代理總統職務的總理韓悳洙先後被彈劾，政局動盪之下，韓元兌美元匯率突破1480大關，創下2009年後最低紀錄。韓媒指出，韓元匯率急貶，將對三種人造成直接衝擊。韓元兌美元在27日急貶，以1467.5開出後，盤中一度達到1487韓元兌1美元，這是自2009年3月16日以來新低，直逼當時金融危機帶來的重貶幅度。根據韓國時報報導，考量到尹錫悅短暫宣布戒嚴後帶來的政局不穩定，外籍旅客入境韓國數量降低，旅行社的出國團訂單量也驟減。報導提到，韓元急貶將對三種人產生衝擊，除了旅遊業之外，海外留學生、在韓外籍勞工同樣也受到影響；首先，韓元貶值讓原先計劃出國旅遊的韓國民眾卻步，因貶值導致匯率不佳，出國成本提高；一名旅行社業者提到，年底幾乎沒有什麼訂單量。準備前往海外讀書的留學生也因韓幣貶值，需負擔更重的留學費用，開銷跟著變大，一名就讀於美國私立大學的韓國學生家長表示，她和丈夫匯了一大筆錢給女兒，但匯率波動對家中財務造成重大影響。與此同時，在韓國的外籍勞工也擔心韓元貶值減少了他們可以寄回家的錢，許多在韓國學習並領取韓國獎學金的外國學生，也開始提前兌換貨幣，以支付下學期的學費和生活費。