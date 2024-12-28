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美國總統當選人川普（Donald Trump）將於明年1月20日就職，立法院長韓國瑜日前接獲府方指派，將率代表團出席，在跨黨派立委成員上，藍綠白將各派代表出席，民進黨團部分，目前已確定指派王定宇、陳冠廷出席。總統府秘書長潘孟安日前證實，在雙十國慶慶典後，總統賴清德有邀請韓國瑜共餐，但沒有成行，後來他也再銜賴清德之命拜會韓，邀請韓擔任總統特使團長。立法院國際事務處日前發文給藍綠白三黨團，請藍綠各推派2名立委、民眾黨團派1名立委出席「第60屆美國總統就職典禮」代表團。該代表團由韓國瑜擔任團長，率跨黨派委員於明年1月18日至24日訪美。據了解，民進黨團將指派外交及國防委員會兩名成員，分別為王定宇、陳冠廷；國民黨團部分則是報名踴躍，多達31名藍委登記報名，最後由李彥秀、葛如鈞抽中代表出席；民眾黨團部分，採用黨團成員共識決，推派民眾黨立委陳昭姿出席。