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▲「踏浪之帆」發文整理出趙薇與黃有龍離婚的時間線，還爆料男方早就在國外重組家庭了。（圖／取自踏浪之帆 微博）

▲該名網友在留言區表示，黃有龍婚內出軌家庭教師，目前也與女方再婚，並有一名小孩。（圖／取自第六感治癒學 微博）

中國女星趙薇今（28）日在中國社群平台微博宣布與富商黃有龍離婚，該消息一出瞬間登上微博熱搜第一，隨後有網友整理出兩人離婚的時間軸，還透露男方已在國外重組家庭，另一名網友則是在留言區爆料，黃有龍婚內出軌家庭教師，兩人現在還有一個小孩，對此趙薇及黃有龍目前均未作出回應。趙薇離婚的消息震驚粉絲，迅速地登上微博熱搜第一，面對趙薇離婚許多網友更是見怪不怪，紛紛在貼文底下留言幫她加油。而一位擁有10萬粉絲的部落客「踏浪之帆」發文表示，「謝謝大家幫趙薇發聲，趙薇已經與黃渣男離婚多年，黃先生的鍋請他自己扛，不要都扣在趙薇身上！」隨後「踏浪之帆」列出時間線，其中他寫到2019年趙薇與黃有龍早就是分居狀態，正準備申請離婚，不過因為男方長期在國外，刻意避而不見，因此才耽誤兩人離婚的時間。2020年趙薇與黃有龍又因為疫情延誤離婚，直到2021年趙薇無預警被中國當局封殺，更被列為「劣跡藝人」，男方才同意簽字。「踏浪之帆」還指出，黃有龍目前已在國外重組家庭，呼籲大家不要聽信傳聞，對此有網友在留言區爆料，黃有龍在婚姻期間出軌家庭教師，並透露兩人已經結婚，目前育有一子，而趙薇及黃有龍目前均未對此作出回應。