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▲強烈冷氣團開始影響，加上輻射冷卻效應逐漸發威，今天夜晚至明天（29日）是最冷時刻。（圖／中央氣象署提供）

▲元旦1/1、1/2南方雲系北移，全台都容易有下雨機會，外出記得攜帶雨具。（圖／中央氣象署提供）

強烈冷氣團開始影響！今（28日）晚間到明晨是最冷的時刻，直逼寒流等級，各地低溫10-11度，空曠地區、近山區下探攝氏7度，提醒民眾做好保暖工作，週日白天回暖，入夜又跌到剩攝氏11度至13度，早晚溫差大。跨年夜（31日）東北季風增強影響，各地多雲到陰天，元旦開始水氣增多，全台灣都有下雨機會，整體濕涼。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出，強烈冷氣團開始影響，加上輻射冷卻效應逐漸發威，今天夜晚至明天（29日）是最冷時刻，直逼寒流等級，各地低溫攝氏10至11度。中央氣象署預報員劉沛滕也提醒，今晚到明日清晨最冷，受到輻射冷卻影響，台南以北低溫約攝氏9至11度，局部空曠地區、近山區有可能出現7至9度低溫。明（29）日白天冷氣團減弱，氣溫回升，中部以北、東部可回到攝氏20至22度，北部攝氏18度至20度，南部攝氏23度至24度；不過入夜後氣溫驟降，夜間低溫僅剩下攝氏11度至13度，早晚溫差大，需要做好保暖。下週一（30日）同樣受輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，西半部日夜溫差大。下週二（21日）跨年會有下一波東北季風影響，迎風面大台北山區、東半部、基隆北海岸轉為局部降雨，雲量也會增多，中南部地區天氣還算穩定，下午到晚間多雲到陰天。元旦1/1、下週四（2日）南方雲系北移，基隆北海岸、大台北、中南部、東半部、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，全台都有下雨機會，外出記得攜帶雨具。各地濕涼，北台灣低溫攝氏15至16度。下週五、下週六回到東北季風的天氣型態，迎風面局部降雨，風面桃園以北、東半部受東北季風影響為主，南部、中部以北山區有零星降雨。